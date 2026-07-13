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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
428
Час на прочитання
2 хв

Уражає мозок і може спричинити смерть: в Україні виявили небезпечне захворювання

За даними фахівців, усі хворі перебували в країнах Африки. Один випадок захворювання закінчився смертю.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Малярія

Малярія

В Одеській області від початку року виявили чотири випадки малярії, що передається через укус комарів. Один із них виявили в Ізмаїлі.

Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.

За даними фахівців, малярія завозиться з інших країн. Випадки цього захворювання виявлено в Одеському й Подільському районах та Ізмаїлі. Один із них завершився летально через несвоєчасне звернення пацієнта по медичну допомогу.

«Усі хворі перебували в країнах Африки, які є ендемічними щодо малярії. Хіміопрофілактику перед виїздом, під час перебування в ендемічній країні та після повернення додому не отримували», — розповіли там.

Спеціалісти зауважили, що Ізмаїльський район належить до територій з високим ступенем ризику виникнення випадків малярії, особливо в теплий період року. Тому одним із заходів профілактики малярії є індивідуальний захист від укусів комарів.

Чим небезпечна малярія

Епіцентром небезпечних комарів переважно є країни Африки на південь від Сахари. Ризик інфікування існує також у багатьох тропічних регіонах Азії та Латинської Америки. За даними медиків, малярія продовжує забирати сотні тисяч життів щороку.

Головні небезпеки малярії — це ймовірність стрімкого розвитку тяжких ускладнень:

  • ураження мозку,

  • ниркова недостатність,

  • смерть, якщо людина не отримає своєчасного лікування.

Симптоми малярії

Найчастішими симптомами малярії є:

  • періодичне підвищення температури

  • озноб

  • пітливість

  • головний біль

  • слабкість

  • біль у м’язах

Потім з’являються блювота, розлади травлення (пронос), кашель, порушення з боку нервової та інших систем організму.

Нагадаємо, науковці дослідили спалах хантавірусу на круїзному лайнері та з’ясували, що найбільшою проблемою стала суспільна паніка.

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Дата публікації
Кількість переглядів
428
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