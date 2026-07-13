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Уражає мозок і може спричинити смерть: в Україні виявили небезпечне захворювання
За даними фахівців, усі хворі перебували в країнах Африки. Один випадок захворювання закінчився смертю.
В Одеській області від початку року виявили чотири випадки малярії, що передається через укус комарів. Один із них виявили в Ізмаїлі.
Про це повідомляє Ізмаїльська районна державна адміністрація.
За даними фахівців, малярія завозиться з інших країн. Випадки цього захворювання виявлено в Одеському й Подільському районах та Ізмаїлі. Один із них завершився летально через несвоєчасне звернення пацієнта по медичну допомогу.
«Усі хворі перебували в країнах Африки, які є ендемічними щодо малярії. Хіміопрофілактику перед виїздом, під час перебування в ендемічній країні та після повернення додому не отримували», — розповіли там.
Спеціалісти зауважили, що Ізмаїльський район належить до територій з високим ступенем ризику виникнення випадків малярії, особливо в теплий період року. Тому одним із заходів профілактики малярії є індивідуальний захист від укусів комарів.
Чим небезпечна малярія
Епіцентром небезпечних комарів переважно є країни Африки на південь від Сахари. Ризик інфікування існує також у багатьох тропічних регіонах Азії та Латинської Америки. За даними медиків, малярія продовжує забирати сотні тисяч життів щороку.
Головні небезпеки малярії — це ймовірність стрімкого розвитку тяжких ускладнень:
ураження мозку,
ниркова недостатність,
смерть, якщо людина не отримає своєчасного лікування.
Симптоми малярії
Найчастішими симптомами малярії є:
періодичне підвищення температури
озноб
пітливість
головний біль
слабкість
біль у м’язах
Потім з’являються блювота, розлади травлення (пронос), кашель, порушення з боку нервової та інших систем організму.
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