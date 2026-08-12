Коридор затемнений начался: для каких знаков Зодиака он станет переломным

Коридор затемнений / © ТСН.ua

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12 августа 2026 года происходит полное солнечное затмение в знаке Льва. Через две недели, 28 августа, наступит частичное лунное затмение в знаке Рыб.

Период между этими двумя событиями в популярной астрологии часто называют коридором затмений .

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Астрономически никакого «коридора» не существует — это именно астрологический и эзотерический термин. Однако приверженцы астрологии считают промежуток между двумя затемнениями временем ускоренных изменений, завершение старых процессов и появление новых жизненных сюжетов.

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В августе первое затемнение происходит в Леве, а второе — в Рыбах. Поэтому начало и завершение этого периода будут иметь разные символические акценты.

Солнечное затмение в Леве связывается с вопросами самовыражения, уверенности, любви, творчества и желания быть замеченными.

Лунное затмение в Рыбах с эмоциями, интуицией, завершениями, внутренними переживаниями и необходимостью отпустить то, что уже исчерпало себя.

Для нескольких знаков Зодиака период от 12 по 28 августа может стать особенно важным.

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Лев

Львы открывают этот коридор затемнений буквально в центре астрологических событий.

Солнечное затмение 12 августа происходит непосредственно в их знаке, потому главной темой может стать собственная идентичность.

Некоторые Львы могут заметить, что больше не хотят оставаться в старой роли – в работе, отношениях или даже в собственном представлении о себе.

Может появиться желание изменить профессиональное направление, образ жизни, внешний образ или правила, по которым они жили в последние годы.

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Для Львов это период не столько поиска нового «я», сколько отказа от необходимости постоянно соответствовать чужим ожиданиям.

События второй половины августа могут подсказать, где пора действовать от собственного имени.

Водолей

Для Водолеев одним из главных вопросов коридора затемнений могут стать отношения.

Затемнение в противоположном знаке Льва активизирует в астрологической картине тему партнерства.

С 12 августа могут начаться процессы, которые изменят отношения с любимым человеком, деловым партнером или другими важными людьми.

Для кого это будет новое знакомство.

Для других — серьезный разговор о будущем существующего союза.

А кто-то может понять, что привычный формат отношений больше не работает.

Коридор затемнений не обязательно означает разрывы. Напротив, крепкие отношения могут перейти на новый уровень. Но избегать важных вопросов станет труднее.

Телец

Тельцы в этот период могут заставить пересмотреть собственное понятие стабильности.

На первый план могут выйти дом, семья, место жительства и внутреннее чувство безопасности.

Возможные решения, которые давно откладывались: переезд, изменение быта, ремонт, новые семейные договоренности или необходимость более четко установить личные границы.

Тельцы особенно не любят перемен, которых не планировали сами.

Однако именно этот период может показать, что настоящая стабильность – это не обязательно сохранение всего в неизменном виде.

Иногда для того, чтобы снова почувствовать почву под ногами, нужно сначала сменить то, что давно перестало быть комфортным.

Скорпион

Для Скорпионов коридор затемнений может стать переломным в профессиональной сфере.

Карьера, амбиции, репутация и вопросы статуса могут потребовать большего внимания.

Возможно новое предложение, увеличение ответственности или ситуация, которая заставит определиться с дальнейшим направлением.

Для кого-то это будет шанс стать более заметным.

Для других — осознание, что успех, за которым они долго гнались, уже не доставляет ожидаемого удовольствия.

Поэтому главный вопрос для Скорпионов во второй половине августа: "Чего я хочу достичь - и зачем мне это?"

Ответ может изменить следующие профессиональные шаги.

Рыбы

Рыбы почувствуют другую часть этого коридора особенно сильно – его завершение.

28 августа лунное затмение произойдет непосредственно в знаке Рыб.

В астрологии лунные затмения часто связывают с кульминацией, осознанием и завершением процессов.

Поэтому последние дни августа могут принести Рыбам ответ на долго остававшийся открытым вопрос.

Могут проявиться сильные эмоции, вернуться старая тема или возникнуть четкое понимание того, что пора оставить в прошлом.

Этот период может быть более внутренним, чем внешним.

Не каждое важное изменение сразу заметно другим людям.

Дева

Для Дев важным может стать самое лунное затмение 28 августа, которое состоится в противоположном знаке Рыб.

Потому вторая половина коридора может акцентировать тему партнерства.

Могут изменяться романтические отношения, дружба или деловые союзы.

Девам, привыкшим анализировать ситуацию к мельчайшим деталям, может быть непросто принять то, что не каждый процесс можно полностью контролировать.

В конце августа может потребоваться честный ответ на вопрос: есть ли баланс между тем, что вы отдаете в отношениях, и тем, что получаете?

Близнецы и Стрелец

Для Близнецов и Стрельцов наиболее заметной может быть вторая часть коридора затмений.

Лунное затмение 28 августа происходит примерно на пятом градусе Рыб. Астрологические источники отмечают, что особенно чувствительны к нему могут люди, имеющие важные точки натальной карты в начале меняющихся знаков — Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб.

У Близнецов могут актуализироваться профессиональные вопросы и планы на будущее.

У Стрельцов – темы дома, семьи и личной опоры.

То, что начнет меняться ближе к концу августа, может оказаться завершением гораздо более длинной истории.

Что может происходить во время коридора затемнений

Астрологи не обязательно прогнозируют в течение двух недель ряд драматических событий.

Часто изменения начинаются гораздо проще.

Человек может получить неожиданное предложение.

Встретить кого-нибудь нового.

Услышать важную информацию.

Вернуться к долго откладывающемуся вопросу.

Изменить решение.

Или просто вдруг понять, что больше не желает жить так, как раньше.

Именно такие моменты в эзотерической традиции советуют замечать в коридоре затемнений.

Нужно ли бояться коридора затмений

Нет. Популярная астрология часто наделяет затемнение драматическими характеристиками, из-за чего можно встретить утверждение о «роковых событиях» или «опасных днях».

Однако затемнение само по себе не является предвестником несчастья.

В астрологической традиции этот период скорее символизирует изменения, завершения и новые начала.

Поэтому вместо того, чтобы ожидать плохих событий, с 12 по 28 августа можно внимательнее наблюдать за тем, какие темы постоянно возвращаются в вашу жизнь.

Иногда самым «судьбоносным» событием оказывается не внешний кризис, а решение, которое человек наконец-то готов принять сам.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества и другие эзотерические практики не являются науками, а предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому ее не следует воспринимать как инструмент принятия важных жизненных решений.

Напомним, что ранее мы писали о том, что это самое большое солнечное затмение почти за 30 лет: где Солнце исчезнет полностью и что увидят в Украине.

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