Як мити голову, щоб волосся не жирніло: 5 правил, які дійсно працюють

Як правильно мити голову / © pexels.com

Реклама

Якщо волосся швидко жирніє, справа не обов’язково в шампуні. Важливо те, як саме ви миєте голову, куди наносите засоби та як доглядаєте за шкірою голови після процедури.

П’ять правил, які справді варто взяти на озброєння — у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

1. Наносьте шампунь тільки на шкіру голови

Не потрібно намилювати всю довжину волосся. Основна кількість себуму, поту та забруднень накопичується саме біля коренів.

Реклама

Нанесіть шампунь на шкіру голови, м’яко помасажуйте її кінчиками пальців і ретельно змийте. Довжину додатково терти не потрібно — їй вистачить піни, яка проходить крізь волосся під час змивання.

2. Не використовуйте занадто гарячу воду

Мийте голову теплою, комфортною водою. Дуже гаряча вода може пересушувати шкіру та подразнювати її. Не потрібно й влаштовувати волоссю контрастний душ наприкінці миття. Головне — добре змити шампунь і кондиціонер.

3. Кондиціонер — на довжину, а не на корені

Кондиціонер потрібен насамперед для того, щоб зробити пасма м’якшими та полегшити розчісування. Наносьте його від середини довжини до кінчиків.

Якщо розподіляти засіб по коренях, волосся може швидше втрачати об’єм і виглядати жирним. Особливо це помітно на тонких прямих пасмах.

Реклама

4. Добре промивайте волосся

Залишки шампуню, кондиціонера, масок та стайлінгових засобів можуть обтяжувати пасма. Під час миття приділіть увагу шкірі голови, а після нанесення косметики ретельно промийте волосся водою. Якщо використовуєте багато лаку, сухого шампуню чи інших засобів для укладання, час від часу додавайте до догляду шампунь для глибшого очищення.

5. Не намагайтеся мити голову якомога рідше

Правило «чим рідше миєш, тим довше волосся залишається чистим» не працює. Якщо шкіра голови швидко жирніє, мити її можна хоч щодня. Якщо ж волосся сухе, кучеряве або густе, інтервали між процедурами можуть бути довшими.

Орієнтуйтеся не на чужий графік, а на стан власної шкіри голови та волосся. Щоб довше зберегти відчуття свіжості, правильно очищайте шкіру голови, не перевантажуйте корені кондиціонером і ретельно змивайте всі засоби. А частоту миття підбирайте індивідуально — універсального правила для всіх не існує.

Новини партнерів