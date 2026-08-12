В Україні оголосили загрозу балістики з півночі: де лунає тривога

Сирена / © Pexels

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Близько 06:05 у середу, 12 серпня, в Україні попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Згідно з картою повітряних тривог, сигнал небезпеки оголошено у Києві та низці областей на півночі, сході й у центральній частині України.

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Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до офіційного відбою.

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Через високу швидкість балістичних ракет час від моменту попередження до можливої атаки може бути дуже коротким, тому нехтувати сигналами тривоги не варто.

Інформація щодо загрози та можливих пусків уточнюється.

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