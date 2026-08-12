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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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700
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1 хв

В Україні оголосили загрозу балістики з півночі: де лунає тривога

В Україні вранці 12 серпня оголосили загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Повітряна тривога охопила значну частину країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Сирена

Сирена / © Pexels

Близько 06:05 у середу, 12 серпня, в Україні попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Згідно з картою повітряних тривог, сигнал небезпеки оголошено у Києві та низці областей на півночі, сході й у центральній частині України.

Жителів регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до офіційного відбою.

Через високу швидкість балістичних ракет час від моменту попередження до можливої атаки може бути дуже коротким, тому нехтувати сигналами тривоги не варто.

Інформація щодо загрози та можливих пусків уточнюється.

Нагадаємо, що Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" і будинок, частина міста без світла

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