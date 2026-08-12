Навіщо класти кульки з фольги у пральну машину: простий лайфхак для прання

Прання / © pexels.com

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Алюмінієва фольга може бути корисною не лише під час приготування їжі. Її також використовують у побуті, зокрема під час прання. Один із популярних лайфхаків полягає у тому, щоб класти в барабан пральної машини кульки з фольги.

Для чого це роблять і як правильно використовувати такий спосіб — розповідає El Cronista.

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Навіщо класти фольгу у пральну машину

Головна мета цього лайфхаку — зменшити накопичення статичної електрики на тканині під час прання та сушіння.

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Алюміній добре проводить електрику, тому кульки з фольги можуть допомагати розсіювати електричний заряд. Завдяки цьому одяг менше прилипає один до одного, а також не так сильно притягує ворс.

Як статична електрика впливає на одяг

Найчастіше з такою проблемою стикаються речі із синтетичних матеріалів, зокрема поліестеру та нейлону. На утворення статичного заряду також можуть впливати низька вологість, тривале сушіння, температура та поєднання різних видів тканин.

Через накопичення статичної електрики одяг може злипатися та притягувати волосся, пил і ворсинки. Іноді під час дотику до речей можна відчути невеликі електричні розряди.

Як використовувати кульки з фольги

Для прання радять зробити дві-три компактні кульки з алюмінієвої фольги. Їх потрібно покласти безпосередньо в барабан разом із речами.

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Після цього одяг можна прати у звичайному режимі, використовуючи стандартний мийний засіб. Змінювати програму прання або додавати якісь спеціальні засоби не потрібно.

Водночас результат може відрізнятися залежно від типу тканини та конкретних умов прання.

Що ще допоможе зменшити статичну електрику

Окрім кульок із фольги, варто дотримуватися кількох простих правил. Не рекомендується перевантажувати пральну машину та класти разом занадто багато синтетичних речей.

Також важливо правильно підбирати програму відповідно до типу тканини й не залишати одяг надовго сушитися.

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У багатьох випадках дотримання цих простих правил допомагає зменшити накопичення статичної електрики та полегшує догляд за одягом.

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