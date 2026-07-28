Дружина Пєскова хоче скасувати санкції ЄС і отримати мільйони компенсації: деталі

Пєсков і Навка. / © Associated Press

Реклама

Дружина речника Кремля Дмитра Пєскова, колишня фігуристка та олімпійська чемпіонка Тетяна Навка дуже обурилася санкціям Євросоюзу і навіть оскаржує їх в суді. Вона вимагає скасувати обмеження, запровадженим через війну РФ в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Навка опинилася у санкційному списку ще у червні 2022-го. Тоді ж обмеження наклали і на дітей речника «фюрера» — доньку Єлизавета і сина Миколу.

Реклама

«Згідно з деталями, опублікованими на вебсайті ЄС EUR-Lex, 51-річна Навка, яка народилася в Радянській Україні, але є громадянкою Росії, тепер прагне скасувати санкції проти неї через Європейський суд», — йдеться у повідомленні.

Тоді у Брюсселі обмеження пояснили, що санкції проти Навки передбачають заборону на в’їзд до ЄС та фінансові обмеження. Їх запровадили через її причетність до дій, що «підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету й незалежності України».

У своєму позові Навка стверджує, що Євросоюз нібито не навів достатніх підстав для запровадження санкцій проти неї. Вона також заявляє про юридичні помилки Брюсселя, а також у неточностях в оцінці фактів. Крім того, вона наполягає, що ЄС не зміг довести її зв’язок із підставами, на яких ґрунтуються санкційні обмеження.

Крім того, у позові зазначено, що Навка вимагає від Ради Європейського Союзу компенсацію матеріальних збитків, шкоди, завданої її репутації, а також моральної шкоди. Загальна сума вимог перевищує 2 мільйони євро (близько 2,3 мільйона доларів).

Реклама

Дані з іншого офіційного реєстру ЄС свідчать, що Катерина Ігнатова — дружина керівника російської держкорпорації «Ростех» Сергія Чемезова — використовує аналогічний юридичний шлях, аби домогтися скасування щодо себе санкцій ЄС, додає видання.

Нагадаємо, речниця російського МЗС Марія Захарова вибухнула новими звинуваченнями на адресу ЄС. Вона звинуватила Європейський Союз у «неонацизмі», а Велику Британію — у нібито причетності до «терористичних ударів» по Росії.

З її слів, нові обмеження ЄС не змусять Росію змінити свій зовнішньополітичний курс. Водночас у Кремлі анонсували "відповідь" на 21-й пакет антиросійських санкцій, які планують оголосити найближчим часом.

Новини партнерів