Ефектна Ольга Сумська з донькою-красунею і чоловіком з’явилася на прем’єрі сиквелу "Диявол носить Прада"

Зіркова сім’я прийшла подивитися продовження культової історії про світ моди.

Ольга Сумська

Ольга Сумська разом із донькою Ганною та чоловіком Віталієм Борисюком відвідала прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар» у Києві.

Акторка мала ефектний вигляд у легкому пальті з квітковим принтом, такому самому шарфі, чорному жилеті з V-подібним вирізом і чорних прямих штанях. Вбрання Ольга скомбінувала з червоними туфлями-човниками і червоною сумкою з металевою фурнітурою і квітковою вишивкою з бісеру.

Ольга Сумська/Фото Maksim Lisovoi

У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах і золотий ланцюжок із кулоном на шиї.

Ганна була одягнена у шоколадну водолазку, корсет в тон з квітковими аплікаціями і чорну спідницю максі. На Віталієві була чорна шкірянка, футболка з принтом і чорні штани.

Ольга Сумська з донькою і чоловіком/Фото Maksim Lisovoi

Про фільм:

Сиквел повертає глядачів у знайомий глянцевий всесвіт, де правила диктує головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп), а кожен крок має свою ціну. У центрі історії — Енді Сакс (Енн Гетевей), яка за ці роки побудувала власний шлях і зіштовхується з минулим. Разом із Емілі Чарлтон (Емілі Блант) вона опиняється у новій реальності індустрії.

Стрічка «Диявол носить Прада 2» з 30 квітня в українському прокаті.

