Ефектна Ольга Сумська з донькою-красунею і чоловіком з’явилася на прем’єрі сиквелу "Диявол носить Прада"

Ольга Сумська

Ольга Сумська разом із донькою Ганною та чоловіком Віталієм Борисюком відвідала прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2», яка відбулася у кінотеатрі «Оскар» у Києві.

Акторка мала ефектний вигляд у легкому пальті з квітковим принтом, такому самому шарфі, чорному жилеті з V-подібним вирізом і чорних прямих штанях. Вбрання Ольга скомбінувала з червоними туфлями-човниками і червоною сумкою з металевою фурнітурою і квітковою вишивкою з бісеру.

Ольга Сумська/Фото Maksim Lisovoi

У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах і золотий ланцюжок із кулоном на шиї.

Ганна була одягнена у шоколадну водолазку, корсет в тон з квітковими аплікаціями і чорну спідницю максі. На Віталієві була чорна шкірянка, футболка з принтом і чорні штани.

Ольга Сумська з донькою і чоловіком/Фото Maksim Lisovoi

Про фільм:

Сиквел повертає глядачів у знайомий глянцевий всесвіт, де правила диктує головна редакторка глянцевого журналу «Runway» Міранда Прістлі (Меріл Стріп), а кожен крок має свою ціну. У центрі історії — Енді Сакс (Енн Гетевей), яка за ці роки побудувала власний шлях і зіштовхується з минулим. Разом із Емілі Чарлтон (Емілі Блант) вона опиняється у новій реальності індустрії.

Стрічка «Диявол носить Прада 2» з 30 квітня в українському прокаті.

