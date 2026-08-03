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- Шоу-бізнес
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У картатому бра і спідниці: Моніка Барбаро продемонструвала гарний літній образ у Нью-Йорку
Акторка стильним вбранням підкреслила струнку фігуру і плаский живіт.
Моніка Барбаро потрапила під приціл папараці під час прогулянки районом Сохо. Акторка з’явилася на вулицях Нью-Йорка у яскравому літньому комплекті.
Для свого виходу знаменитість обрала вбрання у біло-блакитну клітинку, яке складалося з бра на тонких бретельках та спідниці міді А-силуету. Топ був прикрашений маленьким бантиком, а спідниця мала широкий пояс із прямокутною пряжкою. Відкрите вбрання чудово підкреслило струнку фігуру і плаский живіт акторки.
Образ Барбаро доповнила білими гостроносими туфлями і білою стьобаною сумкою із золотистою фурнітурою Dior.
У неї було розпущене волосся з м’якими локонами і макіяж з помадою приглушеного рожево-коричневого відтінку.
Нагадаємо, раніше Моніка Барбаро вийшла в світ у лаконічній чорній мінісукні.