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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

У картатому бра і спідниці: Моніка Барбаро продемонструвала гарний літній образ у Нью-Йорку

Акторка стильним вбранням підкреслила струнку фігуру і плаский живіт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Моніка Барбаро

Моніка Барбаро / © Getty Images

Моніка Барбаро потрапила під приціл папараці під час прогулянки районом Сохо. Акторка з’явилася на вулицях Нью-Йорка у яскравому літньому комплекті.

Для свого виходу знаменитість обрала вбрання у біло-блакитну клітинку, яке складалося з бра на тонких бретельках та спідниці міді А-силуету. Топ був прикрашений маленьким бантиком, а спідниця мала широкий пояс із прямокутною пряжкою. Відкрите вбрання чудово підкреслило струнку фігуру і плаский живіт акторки.

Моніка Барбаро / © Getty Images

Моніка Барбаро / © Getty Images

Образ Барбаро доповнила білими гостроносими туфлями і білою стьобаною сумкою із золотистою фурнітурою Dior.

У неї було розпущене волосся з м’якими локонами і макіяж з помадою приглушеного рожево-коричневого відтінку.

Нагадаємо, раніше Моніка Барбаро вийшла в світ у лаконічній чорній мінісукні.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
36
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