Росія другу добу поспіль атакує українську залізницю: чи є потерпілі

Атака на потяг УЗ / Ілюстративне фото / © ДСНС

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Російські війська другу добу поспіль завдають ударів по українській залізничній інфраструктурі. Під обстрілами опиняються депо, станції та рухомий склад.

Про це повідомив представник «Укрзалізниці» Олександр Петровський.

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За його словами, залізничники продовжують працювати попри атаки: стежать за ситуацією, реагують на удари та за потреби евакуюють людей у безпечні місця.

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«Друга доба безперервної ворожої атаки по залізниці: депо, станції, рухомий склад. Всі команди на місцях, чергують, моніторять, реагують, евакуюють до безпеки. Проходимо наразі без постраждалих», — зазначив Петровський.

Він також подякував працівникам залізниці, які попри обстріли продовжують забезпечувати рух поїздів.

Як мии писали, Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда «Київ — Варшава» всього за два кілометри від кордону з Польщею. У Telegram-каналах поширювали відео з місця атаки, на яких було чутно звуки дрона та видно влучання. Згодом пасажири в паніці кинулися втікати. Завдяки вчасному попередженню поїзної бригади ніхто з пасажирів і працівників не постраждав.

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