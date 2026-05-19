«Більше, ніж перевага»: Віталій Кім - про користь підтримки України для міжнародних партнерів

«Американці мають право ставити просте запитання: що в цьому для нас? – пише Кім. – Найсильніший аргумент на користь підтримки України базується не на риториці, а на прямій оцінці того, що це означає для американської економіки, бізнесу та довгострокової безпеки».

Він наголошує: «Це інвестиція в американську промисловість», адже співпрацюючи з Україною, США отримують унікальну можливість прискорити власні інновації та зміцнити оборонну промисловість за нижчою вартістю.

«Україна пропонує США реальну стратегічну перевагу», – зазначає Віталій Кім.

Крім військово-технологічної вигоди, існує й економічна. Потреби у відновленні України вже оцінюються у понад 500 мільярдів доларів. І це не просто заміна зруйнованого, а модернізація з нуля: нові дороги, мости, порти, енергосистеми та логістика.

«Компанії, які допоможуть відбудувати критичну інфраструктуру, братимуть участь не в благодійності, а в одній із найважливіших можливостей для зростання наступного десятиліття», – підкреслює Кім.

І додає, що найкращі позиції на цьому ринку мають американські компанії – лідери в інжинірингу, технологіях та агровиробництві.

Як приклад він наводить свою рідну Миколаївщину. До війни регіон був центром суднобудування та морської логістики, а після перемоги може стати хабом для модернізації портів, зернової логістики та відновлюваної енергетики, що відкриває для американських інвесторів конкретні можливості – від концесій на термінали до фінансування енергоефективних проєктів.

Підсумовуючи, Віталій Кім закликає до партнерства на основі спільних інтересів: «Мир і безпека в Україні сьогодні означають надійну безпеку для Європи завтра, стабільні торговельні маршрути для світу та можливості для американського бізнесу».

