«Більше, ніж перевага»: Віталій Кім - про користь підтримки України для міжнародних партнерів
Україна довела свою спроможність: четвертий рік поспіль вона стримує повномасштабну агресію Росії, зберігає боєздатність та щодня вдосконалює оборонні технології. Українські інженери, військові та волонтери стали світовими лідерами у розробці дронів, засобів радіоелектронної боротьби, кіберзахисту та інтеграції даних на полі бою. Однак ця стійкість і інноваційність – не лише наша перевага, а й потужний ресурс для наших партнерів. Про це у своїй колонці для американського видання The Daily Signal заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пояснивши, чому підтримка України – це не благодійність, а вигідна стратегічна інвестиція для США та всього світу.
«Американці мають право ставити просте запитання: що в цьому для нас? – пише Кім. – Найсильніший аргумент на користь підтримки України базується не на риториці, а на прямій оцінці того, що це означає для американської економіки, бізнесу та довгострокової безпеки».
Він наголошує: «Це інвестиція в американську промисловість», адже співпрацюючи з Україною, США отримують унікальну можливість прискорити власні інновації та зміцнити оборонну промисловість за нижчою вартістю.
«Україна пропонує США реальну стратегічну перевагу», – зазначає Віталій Кім.
Крім військово-технологічної вигоди, існує й економічна. Потреби у відновленні України вже оцінюються у понад 500 мільярдів доларів. І це не просто заміна зруйнованого, а модернізація з нуля: нові дороги, мости, порти, енергосистеми та логістика.
«Компанії, які допоможуть відбудувати критичну інфраструктуру, братимуть участь не в благодійності, а в одній із найважливіших можливостей для зростання наступного десятиліття», – підкреслює Кім.
І додає, що найкращі позиції на цьому ринку мають американські компанії – лідери в інжинірингу, технологіях та агровиробництві.
Як приклад він наводить свою рідну Миколаївщину. До війни регіон був центром суднобудування та морської логістики, а після перемоги може стати хабом для модернізації портів, зернової логістики та відновлюваної енергетики, що відкриває для американських інвесторів конкретні можливості – від концесій на термінали до фінансування енергоефективних проєктів.
Підсумовуючи, Віталій Кім закликає до партнерства на основі спільних інтересів: «Мир і безпека в Україні сьогодні означають надійну безпеку для Європи завтра, стабільні торговельні маршрути для світу та можливості для американського бізнесу».