Зеленський призначив тимчасового очільника Офісу Генерального прокурора: що про нього відомо

Генеральну прокуратуру тимчасово очолить Антон Ковальський

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Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового очільника Офісу Генерального прокурора. Ним став Антон Ковальський.

Про це йдеться в указі президента України від 17 вересня.

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Зеленський призначив тимчасового очільника Офісу Генерального прокурора

Відповідний кадровий указ за номером №946/2026 було оприлюднено на офіційному вебпорталі глави держави у четвер, 17 вересня.

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«Відповідно до частини другої статті 11 Закону України „Про правовий режим воєнного стану“ постановляю: Покласти на Ковальського Антона Анатолійовича виконання обов’язків Генерального прокурора», — йдеться в документі».

Хто такий Антон Ковальський і що про нього відомо

Антон Ковальський з 1 липня 2025 року до сьогодні був очільником Хмельницької обласної прокуратури.

Він народився 12 травня 1984 року у Вінниці. Вищу освіту здобув 2011 року, закінчивши Національну академію прокуратури України за спеціальністю «Правознавство». Того ж року він розпочав кар’єру з посади старшого слідчого.

Ковальський працював старшим прокурором Вінниці та обласного апарату, контролював дотримання законів фіскалами, керував управлінням нагляду у кримінальному провадженні й зрештою доріс до заступника прокурора Вінницької області.

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На керівному рівні посадовець закріпився восени 2020 року, коли обійняв крісло заступника очільника Вінницької обласної прокуратури, де пропрацював до жовтня 2021-го. Вже за місяць Ковальський очолив Чернівецьку обласну прокуратуру, а з 1 липня 2025 року отримав призначення на аналогічну керівну посаду у Хмельницькому.

Що ще відомо про нового тимчасового очільника Генпрокуратури

За даними Центру протидії корупції, призначення Ковальського на посаду очільника Хмельницької обласної прокуратури також відбулося без конкурсу. Там стверджують, що аналіз декларацій та біографічних даних Ковальського та його оточення виявив низку сумнівних фактів.

Зокрема у Центрі протидії корупції пишуть, що значна частина активів родини посадовця оформлена на близьких родичів: 11 років прокурор користувався автомобілем, зареєстрованим на брата. З 2018 року родина мешкає у вінницькій квартирі площею 79 квадратних метрів, яка належить матері Ковальського.

Житло було передане в користування сім’ї одразу після купівлі. При цьому офіційні доходи матері, яка працювала в психоневрологічній лікарні, становили 51 тис. грн 2019 року, 72 тис. грн 2020 року та 122,5 тис. грн 2021 року без задекларованих заощаджень.

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Дружина посадовця Оксана, уродженка РФ, з 2019 року володіє автомобілем Nissan Qashqai, вартість якого різниться у фінансових звітах різних років. Також 2023 року вона зареєструвала ФОП у сфері торгівлі спортивним харчуванням і за перший неповний рік задекларувала 5,2 млн грн доходу.

Також у фахівців Центру були питання щодо оточення Ковальського, адже його заступник Максим Кутерга 2019 року був звільнений через непроходження атестації, проте наступного року поновився та отримав понад 300 тис. грн компенсації. Далі працював адвокатом у структурі з можливим афіліюванням до Олега Татарова. Його родина також має майно, яке не збігається з деклараціями.

Батько дружини Кутерги отримав підозру від НАБУ, потім виїхав до РФ та був заочно засуджений за колабораціонізм до 8 років позбавлення волі.

Ще один колишній підлеглий Ковальського, Антон Вендель, знімав контент для платформи OnlyFans, зокрема, у робочому кабінеті, та розсилав відео співробітницям суду, за що і був звільнений.

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