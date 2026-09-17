Автобуси більше не їздитимуть через "Шегині — Медика" від 20 вересня: в чому причина

«Шегині — Медика» / © minfin.com.ua

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Від 20 вересня 2026 року автобуси, які прямують з України до Польщі, більше не пропускатимуть через пункт пропуску «Шегині — Медика».

Про це повідомило Західне регіональне управління ДПСУ.

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Причина — ремонтні роботи на польському боці.

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За інформацією польської сторони, нова схема руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.

На період ремонту автобуси перенаправлятимуть через три інші пункти пропуску:

«Краківець — Корчова»;

«Смільниця — Кросценко»;

«Нижанковичі — Мальховіце».

Обмеження лише для автобусів

Обмеження стосуються саме автобусного руху. Інші категорії транспорту через «Шегині — Медика» продовжать перетинати кордон за чинною схемою.

Перевізникам рекомендують врахувати зміни під час планування маршрутів від 20 вересня.

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Масштабний колапс на кордоні: застрягли сотні пасажирів

Наразі на українсько-польському кордоні, зокрема на пункті пропуску «Шегині», зафіксовано масштабний транспортний колапс. Через ремонтні роботи, які розпочала польська сторона, рух пасажирських автобусів фактично заблоковано, а час очікування вимірюється десятками годин.

«Наразі Польща пропускає не більше 8 автобусів за 12 годин», — зазначила речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.

Через це українські прикордонники радять водіям та мандрівникам обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, аби уникнути кількагодинних простоїв.

Пасажири залишають речі та йдуть пішки

Для людей, які опинилися в епіцентрі колапсу, ситуація стала критичною. За словами пасажирок Олени та Людмили, які застрягли на кордоні, час очікування в салонах транспорту вже перевищує 10 годин.

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Через ризик запізнитися на літаки або стикувальні рейси в Європі, люди вдаються до радикальних дій:

пасажири змушені залишати автобуси посеред дороги;

перетинають кордон пішки, несучи в руках важкий багаж;

разом із дорослими в чергах та на пішому переході перебувають маленькі діти.

Пасажирська пастка: чому перевізники не їдуть в об’їзд?

Пасажири скаржаться, що вартість квитків за невиконаний до кінця рейс перевізники їм не компенсують.

Водночас самі водії рейсових автобусів не мають права самостійно змінити маршрут і поїхати на інший, менш завантажений пункт пропуску.

Причиною цього є бюрократичні обмеження: міжнародні дозволи перевізників на регулярні маршрути мають жорстку прив’язку до конкретного КПП, тому об’їзд іншим шляхом для них є незаконним.

Ремонт триватиме понад рік: поради прикордонної служби

За офіційними повідомленнями польської сторони, масштабний ремонт дорожнього покриття на їхньому боці — це довготривалий проєкт, який триватиме аж до листопада наступного року. Вплинути на пришвидшення роботи польських колег чи якось самостійно розсунути чергу українські прикордонники фізично та юридично не можуть — від них швидкість оформлення на тому боці не залежить.

«Загалом на нашому західному кордоні успішно існує 61 офіційний пункт пропуску та 8 додаткових пунктів контролю. Відповідно всім громадянам, які лише планують свою майбутню поїздку, ми наполегливо радимо перед придбанням квитків обов’язково уточнювати у компанії-перевізника, через який саме конкретний пункт пропуску прямуватиме цей автобус, та свідомо обирати ті маршрути, які пролягають через менш завантажені напрямки», — повідомила речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.

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