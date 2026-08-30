ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

Ванат відзначився асистом за "Жирону" в матчі Сегунди

Владислав оформив результативну дію в першому поєдинку за каталонців цього сезону.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Владислав Ванат

Владислав Ванат / © ФК "Жирона"

Український форвард "Жирони" Владислав Ванат відзначився гольовою передачею у матчі 3-го туру Сегунди проти "Лас-Пальмаса".

24-річний українець вийшов на гру в стартовому складі і на 60-й хвилині асистував Ясеру Аспрільї, який зробив рахунок 3:1 на користь каталонців. На 83-й хвилині зустрічі Ваната було замінено.

Для Владислава це перша результативна дія за "Жирону" цього сезону. Матч проти "Лас-Пальмаса" став першим для нього у новій кампанії — два попередні поєдинки "біло-червоних" у Сегунді він провів на лавці для запасних.

Зазначимо, що в цьому матчі за "Жирону" дебютував український нападник Олександр Пищур, який вийшов на заміну на 84-й хвилині. Український воротар каталонського клубу Владислав Крапивцов провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Додамо, що нещодавно "Жирону" залишив український півзахисник Віктор Циганков, який продовжить кар'єру в "Аяксі".

Матч завершився з рахунком 5:2 на користь "Жирони". Здобувши першу перемогу в сезоні, команда Кіке Альвареса з 4 очками піднялася на шосте місце у Сегунді. "Лас-Пальмас" із 6 очками перебуває на четвертій позиції.

У наступному турі "Жирона" 5 вересня на виїзді зіграє із хіхонським "Спортінгом". Днем раніше "Лас-Пальмас" прийме "Леганес".

Раніше повідомлялося, що Циганков уперше прокоментував скандальний трансфер з "Жирони" до "Аякса".

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie