Ванат відзначився асистом за "Жирону" в матчі Сегунди

Владислав Ванат / © ФК "Жирона"

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Український форвард "Жирони" Владислав Ванат відзначився гольовою передачею у матчі 3-го туру Сегунди проти "Лас-Пальмаса".

24-річний українець вийшов на гру в стартовому складі і на 60-й хвилині асистував Ясеру Аспрільї, який зробив рахунок 3:1 на користь каталонців. На 83-й хвилині зустрічі Ваната було замінено.

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Для Владислава це перша результативна дія за "Жирону" цього сезону. Матч проти "Лас-Пальмаса" став першим для нього у новій кампанії — два попередні поєдинки "біло-червоних" у Сегунді він провів на лавці для запасних.

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Зазначимо, що в цьому матчі за "Жирону" дебютував український нападник Олександр Пищур, який вийшов на заміну на 84-й хвилині. Український воротар каталонського клубу Владислав Крапивцов провів весь поєдинок на лавці для запасних.

Додамо, що нещодавно "Жирону" залишив український півзахисник Віктор Циганков, який продовжить кар'єру в "Аяксі".

Матч завершився з рахунком 5:2 на користь "Жирони". Здобувши першу перемогу в сезоні, команда Кіке Альвареса з 4 очками піднялася на шосте місце у Сегунді. "Лас-Пальмас" із 6 очками перебуває на четвертій позиції.

У наступному турі "Жирона" 5 вересня на виїзді зіграє із хіхонським "Спортінгом". Днем раніше "Лас-Пальмас" прийме "Леганес".

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Раніше повідомлялося, що Циганков уперше прокоментував скандальний трансфер з "Жирони" до "Аякса".

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