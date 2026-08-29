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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Став відомий розклад матчів "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів

"Гірники" стартуватимуть виїзним матчем проти ПСВ, а в заключному поєдинку приймуть мадридський "Реал".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар"

"Шахтар" / © ФК Шахтар

Став відомий розклад матчів донецького "Шахтаря" в основному раунді Ліги чемпіонів сезону-2026/27.

"Гірники" розпочнуть єврокубковий сезон 10 вересня виїзним матчем проти нідерландського ПСВ.

У заключному поєдинку основного етапу підопічні Арди Турана 27 січня приймуть мадридський "Реал".

Календар матчів "Шахтаря" в основному етапі Ліги чемпіонів-2026/27

  • 10 вересня 2026 року, 19:45 ПСВ (Ейндговен) — "Шахтар"

  • 14 жовтня 2026 року, 22:00 "Шахтар" — АЕК (Афіни)

  • 21 жовтня 2026 року, 22:00 "Інтер" (Мілан) — "Шахтар"

  • 3 листопада 2026 року, 19:45 "Шахтар" — "Спортинг" (Лісабон)

  • 25 листопада 2026 року, 22:00 "Шахтар" — "Фенербахче" (Стамбул)

  • 9 грудня 2026 року, 19:45 "Слован" (Братислава) — "Шахтар"

  • 20 січня 2027 року, 22:00 "РБ Лейпциг" — "Шахтар"

  • 27 січня 2027 року, 22:00 "Шахтар" — "Реал" (Мадрид)

Зазначимо, що номінально домашні матчі Ліги чемпіонів донецький клуб проводитиме на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні.

"Шахтар" залишився єдиним представником України в нинішньому єврокубковому сезоні. Раніше боротьбу на міжнародній арені завершили київське "Динамо", житомирське "Полісся" та черкаський ЛНЗ, які не зуміли подолати кваліфікацію.

Раніше повідомлялося, що у "Шахтарі" прокоментували результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів.

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