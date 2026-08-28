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Проспорт
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Шахтар — Полісся: де дивитися і прогноз букмекерів на центральний матч 4-го туру УПЛ

Поєдинок відбудеться 29 серпня на "Арені Львів".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Шахтар" — "Полісся"

"Шахтар" — "Полісся" / © ФК Шахтар

У суботу, 29 серпня, донецький "Шахтар" і житомирське "Полісся" зустрінуться в центральному матчі четвертого туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2026/27.

Поєдинок відбудеться у Львові на "Арені Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Минулого сезону "Шахтар" став чемпіоном України, а "Полісся" вперше у своїй історії завоювало бронзові медалі УПЛ.

У новому сезоні донеччани виграли три матчі з трьох і з 9 очками посідають друге місце в УПЛ, поступаючись "Карпатам" за додатковими показниками. Житомирці здобули дві перемоги та один раз програли — команда Руслана Ротаня з 6 балами розташовується на п'ятій позиції.

Де дивитися матч Шахтар — Полісся

В Україні поєдинок "Шахтар" — "Полісся" у прямому ефірі покаже канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар — Полісся

Фаворитом матчу букмекери вважають "Шахтар". На перемогу підопічних Арди Турана можна поставити з коефіцієнтом 1,79. Нічия — 3,50. Виграш "Полісся" — 4,70.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" дізнався суперників в основному раунді Ліги чемпіонів.

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