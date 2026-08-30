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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Львові поїзд розчавив працівника депо

39-річний чоловік переходив колію та потрапив під поїзд.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Чоловік потрапив під поїзд

Чоловік потрапив під поїзд

У Львові внаслідок наїзду поїзда загинув працівник депо — 39-річний чоловік.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався 29 серпня близько 9:30 на вул. Рудненській. За попередніми даними правоохоронців, працівник депо переходив колію та потрапив під потяг.

«Від отриманих травм внаслідок наїзду поїзда сполучення „Джулинка-Гайворон“ 39-річний чоловік помер на місці події», — йдеться у повідомленні поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 ККУ (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо, у Рівному під колеса поїзда потрапив 62-річний чоловік. Попри застосоване аварійне гальмування, уникнути наїзду не вдалося.

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