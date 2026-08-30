У ЗСУ формують нову 446-ту бригаду безпілотних систем: що про неї відомо

Військовий ЗСУ із безпілотником / © Associated Press

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У Збройних силах України формують нову 446-ту бригаду безпілотних систем. Вона стане другою бригадою такого типу, створеною 2026 року.

Про це повідомляє MilitaryLand.

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За даними видання, 446-та бригада наразі перебуває на етапі формування. Водночас у Сухопутних військах створюють і низку інших нових з'єднань, зокрема 50-ту, 55-ту, 64-ту, 76-ту та 167-му механізовані бригади.

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Подробиць про структуру та майбутні завдання 446-ї бригади поки небагато.

У MilitaryLand зазначають, що появу ще одного такого підрозділу можна було очікувати після створення 445-ї бригади безпілотних систем, про яку стало відомо у липні 2026 року. Крім того, у складі Військово-морських сил України нещодавно сформували 447-й батальйон безпілотних систем.

Наразі 446-та бригада вже набирає військовослужбовців, зокрема бухгалтерів. Також до підрозділу можна перевестися через застосунок Army+.

Через Army+ військові можуть оформити переведення до нової частини, зокрема в межах програми, яка спрощує повернення на службу для тих, хто самовільно залишив військову частину.

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Раніше повідомлялось, що у складі Військово-Морських сил ЗСУ створять нову бригаду протимінних кораблів, яка працюватиме в морі та за потреби допомагатиме міжнародним партнерам гарантувати безпеку.

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