Експерт заявив про ймовірний конфлікт інтересів з боку НАБУ під час обшуків у Офісі генпрокурора

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Таку думку висловив політичний експерт і блогер Володимир Цибулько.

«Гучна операція НАБУ в Офісі генерального прокурора спочатку домінувала в інфопросторі як безапеляційний вирок. Проте, якщо проаналізувати факти, а не пресрелізи, ситуація набуває іншого змісту: ОГП поводиться максимально гідно та відкрито, тоді як правомірність дій самих детективів НАБУ викликає питання», — зазначив політолог.

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На його переконання, з боку Офісу генпрокурора ми бачимо абсолютно адекватну реакцію, у якій немає жодних спроб зам’яти справу. Фігуранта миттєво відсторонили, ініціювали службове розслідування та розпочали процедуру звільнення.

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«Керівництво прокуратури на ділі довело, що статус не є індульгенцією, а антикорупційним органам надається повне сприяння. Натомість процесуальні підстави для дій НАБУ викликають обґрунтовані підозри. Логіка обвинувачення виглядає, щиро кажучи, маніпулятивно. Наприклад, в ухвалі про обшук розмови першої заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко щодо підготовки законної операції проти шахрайських call-центрів слідство довільно трактує як доказ „сприяння“ цим самим злочинцям. Тобто планування реальних слідчих дій перекрутили догори дриґом, зробивши з них аргумент для обвинувачення, спираючись на припущення, а не на факти чи рух коштів», — наголосив експерт.

Але найгостріше питання, впевнений він, — це ймовірний прямий конфлікт інтересів з боку НАБУ.

«За наявною інформацією, під час обшуків у керівництва прокуратури детективи Бюро могли отримати доступ до матеріалів негласних слідчих дій (НСРД), які стосуються можливої протиправної діяльності працівників самого НАБУ та САП. Тепер належить встановити, чи оглядали, копіювали або вилучали ці матеріали та чи взагалі охоплювалися вони дозволом суду», — підкреслив блогер.

Він зазначив, що це дає вагомі підстави припускати, що вся «медійно розкручена» операція НАБУ могла бути лише зручним приводом для того, щоб під виглядом обшуків зайти в матеріали справ щодо самих себе і з’ясувати, що саме відомо прокуратурі про порушення в антикорупційних органах.

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«Якщо детективи дійсно скористалися ухвалою суду для вилучення чи копіювання матеріалів, які їх компрометують, це вже не слідство, а використання службового становища. ОГП свою прозорість у цій кризі вже довів, тепер керівництво НАБУ та САП має дати чіткі відповіді щодо власних мотивів та ймовірного конфлікту інтересів», — резюмував Володимир Цибулько.

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