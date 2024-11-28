Мудрик эффектно забил в "девятку" и помог "Челси" выиграть матч Лиги конференций (видео)

На счету Михаила уже три гола и три ассиста в четырех поединках основного раунда турнира.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде обыграл немецкий "Хайденхайм" в четвертом туре основной стадии Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Фойт-Арена" в Хайденхайме завершился со счетом 0:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма лондонцы открыли счет – Кристофер Нкунку на 51-й минуте отличился после передачи Джейдона Санчо.

Под занавес поединка подопечные Энцо Марески увеличили свое преимущество. Мудрик, который вышел в стартовом составе "синих" и отыграл полный матч, на 86-й минуте воспользовался ассистом от Санчо и красивым ударом отправил мяч точно в "девятку" ворот соперника.

Видео гола Мудрика

Отметим, что для Михаила это уже шестое результативное действие в четырех поединках основного раунда турнира. В активе 23-летнего украинского футболиста три гола и три ассиста.

Обзор матча "Хайденхайм" – "Челси"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Челси" с 12 очками продолжает возглавлять общую турнирную таблицу основного раунда Лиги конференций, имея разницу забитых и пропущенных мячей 18:3. "Хайденхайм" (9 пунктов) потерял первые зачетные баллы в основной стадии третьего по рангу еврокубка.

В пятом туре Лиги конференций команда Мудрика на выезде сразится с "Астаной", а представитель Бундеслиги приедет в гости к турецкому "Башакшехиру". Матчи состоятся 12 декабря.

Напомним, в обновленном формате Лиги конференций 36 клубов выступают в единой лиге, где сыграют против шести разных соперников (три матча дома и три на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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