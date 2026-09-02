Надоело складывать чашки друг на друга: этот простой лайфхак освободит место в кухонном шкафу

Хранение чашек на кухне / © pexels.com

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Такой DIY-лайфхак не нуждается в сложных конструкциях, а сами крючки стоят недорого. К тому же чашки остаются спрятанными за дверцей шкафа, поэтому кухня не будет выглядеть захламленной.

Как освободить место в кухонном шкафу с помощью крючков

Главная идея очень проста: вместо того, чтобы ставить все чашки друг на друга, их можно подвесить за ручки. Для этого внутри шкафа устанавливают небольшие крючки, которые вкручиваются в основание полки или верхнюю часть шкафа.

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Так вы используете не только поверхность полки, но и пространство над ней. На самой полке после этого остается место для других чашек, тарелок или кухонных принадлежностей.

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Что понадобится

Для простого варианта подготовьте:

крепкие изогнутые крючки для чашек;

карандаш;

рулетку;

электродрель;

чашки или кружки, которые планируете подвесить.

Крючки могут быть металлическими, латунными или даже с виниловым покрытием. Выбирайте их не только по внешнему виду, но и по размеру и прочности — они должны надежно удерживать ручку чашки.

Как правильно установить крючки

Сначала полностью освободите кухонный шкаф от чашек. Это поможет оценить доступное пространство и понять, сколько крючков вам действительно нужно.

Затем определите места для крепления. Если вы хотите, чтобы чашки висели ровно и аккуратно, измерьте одинаковое расстояние между крючками и сделайте отметки карандашом.

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После этого просверлите небольшие направляющие отверстия. Они помогут легче вкрутить крючки и сделать крепеж аккуратнее.

Вкрутите крючки в подготовленные отверстия и проверьте, держатся ли они достаточно крепко. Теперь можно повесить чашки за ручки.

Важный момент: перед установкой убедитесь, что чашки, подвешенные на крючках, не будут упираться в нижнюю полку или дверцу шкафа. Также оставьте достаточно места, чтобы их удобно было снимать.

Как сделать хранение чашек еще удобнее

Не обязательно устанавливать крючки идеально симметрично. Если вам важнее практичность, чем внешний вид, размещайте их в соответствии с размером и формой чашек.

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Большие кружки лучше располагать подальше друг от друга, чтобы они не бились во время съемки. Для небольших чашек можно сделать расстояние между крючками меньше.

А еще следует учитывать цвет фурнитуры. Если хотите, чтобы крючки были незаметны, подберите их в тон внутренней части шкафа. Если вам нравятся декоративные детали, контрастная фурнитура может стать маленьким стильным акцентом.

Что делать, если не хочется сверлить шкаф

Этот способ прекрасно подходит владельцам жилья, но арендаторам может не понравиться идея сверлить кухонную мебель. В таком случае можно использовать самоклеящиеся держатели для чашек, не требующих гвоздей или шурупов.

Еще один вариант — установить специальную металлическую планку с S-образными крючками на задней стенке шкафа. Однако перед покупкой нужно проверить ширину шкафа, высоту чашек и убедиться, что подвешенная посуда не будет мешать закрывать дверцу.

Почему этот лайфхак стоит попробовать

Подвешивание чашек — это не просто способ сделать шкаф более опрятным. Такой подход позволяет использовать вертикальное пространство, часто остающееся незадействованным.

Вместо высоких неустойчивых кип чашки располагаются отдельно, их легче увидеть и достать. А главное — вам не придется отказываться от любимых кружек только из-за нехватки места.

Если чашек накопилось больше, чем может вместить обычная полка, несколько правильно установленных крючков могут стать удивительно простым решением.

FAQ

Как лучше хранить чашки на маленькой кухне?

Один из самых простых вариантов — подвесить чашки за ручки на крючки внутри кухонного шкафа. Это позволяет использовать вертикальное пространство и освободить часть полки. Если не хочется сверлить мебель, можно рассмотреть самоклеящиеся держатели или готовые системы с S-образными крючками.

Как повесить чашки в кухонном шкафу?

Установите крепкие изогнутые крючки в верхней части шкафа или под полкой, предварительно измерив расстояние между ними. Сделайте небольшие направляющие отверстия, вкрутите крючки и подвесьте чашки за ручки. Перед использованием проверьте прочность крепления и убедитесь, что чашки не касаются нижней полки.

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