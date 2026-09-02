Как безопасно хранить литиевые батареи дома: полезные советы / © Associated Press

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Литий-ионные аккумуляторы уже давно стали частью повседневной жизни. Мы заряжаем их почти автоматически, но гораздо реже задумываемся о том, где и как их хранить, когда устройство не используется. Издание Martha Stewart рассказало, что следует соблюдать несколько простых правил.

Как можно дальше от жары и влаги

Лучшее место для хранения батареек — сухое помещение со стабильной температурой, близкой к комнатной. Гараж, чердак, сарай или подоконник — не лучший выбор, особенно если там бывает жарко, холодно или влажно.

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Прямой солнечный свет также нежелателен, поскольку длительное нагревание ускоряет химические процессы внутри аккумулятора, из-за чего он быстрее изнашивается.

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А вот хранить батареи в холодильнике или морозилке, как это иногда делали с аккумуляторами предыдущих поколений, не стоит. Сильный холод затрудняет движение литий-ионов и может ускорить износ батареи при дальнейшем использовании.

Не бросайте их в ящик с инструментами

Запасные аккумуляторы для фотоаппаратов, электроинструментов и другой техники лучше оставлять в оригинальной упаковке. Важно, чтобы они не соприкасались друг с другом или с металлическими предметами, такими как ножницы, инструменты и т. п. Такой контакт может создать риск поражения электрическим током.

Не менее важна и защита от механических повреждений. Не следует хранить устройства там, где на них могут наступить, уронить или случайно придавить. Удар или прокол могут повредить аккумулятор изнутри и создать риск возгорания.

Влага также представляет опасность, если герметичность аккумулятора нарушена, вода может повредить чувствительные внутренние компоненты.

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Не заряжайте «про запас» до 100%

Если вы планируете не использовать устройство в течение длительного времени, полностью заряженный аккумулятор — не всегда лучший вариант. Для большинства случаев оптимальным считается уровень заряда примерно 50–75%. Хранить аккумулятор в полностью разряженном состоянии также не рекомендуется.

Исключение составляют некоторые аккумуляторы для электроинструментов: их можно оставлять полностью или почти полностью заряженными, если они должны быть готовы к работе.

Проверка батареи перед использованием

Один из самых очевидных признаков проблемы — вздутие. Если корпус устройства начал деформироваться или из него вытекает жидкость, пользоваться им опасно, и следует обратиться к производителю или в соответствующий пункт утилизации.

Впрочем, повреждение не всегда заметно снаружи. Насторожить должны также перегрев во время зарядки, резкое падение производительности или ситуация, когда аккумулятор почти сразу теряет заряд после отключения от сети.

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И главное, вышедшие из строя батареи нельзя выбрасывать в обычный мусор или в контейнер для стандартной переработки. Их следует сдавать в специальные пункты приема батарей или опасных отходов.

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