Королева Соня повторила детали своего образа 35-летней давности на церемонии принесения присяги сына

Королева Соня / © Associated Press

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1 сентября в Стортинге — парламенте — король Хокон VIII принес присягу на верность Конституции Норвегии. На церемонии присутствовали его дети и мать, королева Соня. Он стал монархом после смерти своего отца, короля Гарольда V, который скончался в возрасте 89 лет.

Королева, прожившая в браке с покойным королём 58 лет, была подавлена горем, но присутствовала на церемонии принесения присяги своим сыном Гоконом. В соответствии с традициями и обстоятельствами она выбрала наряд в чёрных тонах, а также добавила такие акценты, как шляпка и украшения.

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Королева Соня / © Getty Images

Этот наряд кардинально отличался от того, который Соня носила 35 лет назад, когда такую же присягу принимал её муж. Тогда в парламенте она появилась в черной блузке с длинными рукавами и длинной юбке. Также на ней была накидка, которую она впоследствии сняла.

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Королева Соня с внучкой / © Associated Press

Однако, похоже, что Соня в образе 2026 года носила некоторые детали, которые были на ней в 1991 году, в частности браслет на руке и серьги с жемчугом.

Королева Соня / © Getty Images

Напомним, что Соня оставила у гроба мужа в часовне Королевского дворца трогательное послание на венке.

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