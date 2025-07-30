Топ-8 вещей, которые не стоит хранить на холодильнике / © Associated Press

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Однако издание Real Simple рассказало, что такая привычка может обернуться не только беспорядком, но и настоящей опасностью для здоровья, техники и вашего кошелька.

Дело в том, что верхняя часть холодильника — это теплая зона, где постоянно циркулирует горячий воздух. Это пространство может перегревать вещи, которые не предназначены для таких условий, а также нарушать эффективную работу самого прибора. Если заблокировать вентиляцию или создать дополнительную тепловую нагрузку, компрессор холодильника будет работать интенсивнее, что уменьшит его срок службы и повысит счета за электроэнергию.

Лекарства. Большинство медицинских препаратов требуют хранения в прохладном, сухом и темном месте. Верх холодильника наоборот, теплый, освещенный и открытый. Перегрев может снижать эффективность лекарств и даже сделать их опасными. К тому же баночки могут легко упасть или закатиться за прибор. Тяжелые предметы. Кухонный комбайн, блендер, миксер или мультиварка могут казаться хорошей идеей для «верхней полки», но при попытке их достать можно травмировать спину или плечи. Если вещь упадет, она способна не только повредить пол, но и стать реальной угрозой для вас. Вещи ежедневного использования. Все, что вы используете регулярно, а именно миски, чашки, кухонные весы, все это должно быть под рукой, а не на верху. Иначе каждый раз придется доставать лестницу или рисковать получить травму. Продукты, которые быстро портятся. Хлеб, бананы, яблоки или другие фрукты часто кладут на холодильник, но тепло и пыль не лучшая среда. Такие условия ускоряют порчу продуктов, а пыль оседает на кожуре. Есть такие фрукты — не лучшая идея. Вино. Если у вас винная полка стоит на холодильнике, перенесите ее как можно скорее. Вино должно храниться при стабильной температуре 12-16°C. Верх холодильника может прогреваться до 25-30°C, а это быстро ухудшает вкус и качество вина. Бытовая химия. Моющие средства часто ставят выше, чтобы дети не достали, но если бутылка протечет, жидкость может повредить корпус холодильника или попасть внутрь. Это не только вредит технике, но и создает потенциальную угрозу для продуктов. Хрупкие предметы. Стеклянные вазы, бокалы, тарелки — это не то, что должно стоять на нестабильной поверхности. Даже незначительное открывание дверцы создает вибрацию, из-за которой вещи могут подвинуться и упасть. Бумажные и трудноочищаемые вещи. Книги рецептов, блокноты, декоративные коробки с тканью — все это притягивает пыль и жир, которые оседают на верхней части холодильника. Такие вещи сложно чистить и со временем они просто портятся.

Что можно хранить на холодильнике

Если вам все же необходимо использовать это пространство, выберите легкие, устойчивые и негигроскопичные вещи:

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пустые корзины или декоративные коробки с крышками (для редко используемых вещей);

легкий пластиковый контейнер со столовым нарядом для гостей;

сезонный декор в компактных коробках.

Организовать пространство на кухне задача не из легких, но важно помнить, что не все, что выглядит практично, является безопасным. Вместо того, чтобы превращать холодильник в склад, лучше сделать ревизию шкафов и найти для опасных или часто употребляемых вещей более удобное и безопасное место.