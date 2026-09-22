- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 329
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 22 вересня: чого очікувати від активності Сонця
Наразі швидкість сонячного вітру залишається на фоновому рівні, але вже за кілька днів можливе посилення геомагнітної активності.
Сьогодні, 22 вересня, магнітна буря буде досить слабкою. Йдеться про збурення зеленого рівня з К-індексом 2,2.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру наразі перебуває на фоновому рівні. Втім, за даними науковців, очікується, що високошвидкісний потік корональних дір з позитивною полярністю стане геоефективним десь вже за кілька днів. Це оже призвести до деяких незначних геомагнітних умов типу STORM 1.
Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Для більшості людей така буря минає непомітно, але деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.