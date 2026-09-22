Магнітна буря 22 вересня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря / © pixabay.com

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Сьогодні, 22 вересня, магнітна буря буде досить слабкою. Йдеться про збурення зеленого рівня з К-індексом 2,2.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Швидкість сонячного вітру наразі перебуває на фоновому рівні. Втім, за даними науковців, очікується, що високошвидкісний потік корональних дір з позитивною полярністю стане геоефективним десь вже за кілька днів. Це оже призвести до деяких незначних геомагнітних умов типу STORM 1.

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Магнітна буря 22 вересня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Для більшості людей така буря минає непомітно, але деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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