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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 22 вересня: чого очікувати від активності Сонця

Наразі швидкість сонячного вітру залишається на фоновому рівні, але вже за кілька днів можливе посилення геомагнітної активності.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Магнітна буря

Магнітна буря / © pixabay.com

Сьогодні, 22 вересня, магнітна буря буде досить слабкою. Йдеться про збурення зеленого рівня з К-індексом 2,2.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі перебуває на фоновому рівні. Втім, за даними науковців, очікується, що високошвидкісний потік корональних дір з позитивною полярністю стане геоефективним десь вже за кілька днів. Це оже призвести до деяких незначних геомагнітних умов типу STORM 1.

Магнітна буря 22 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 22 вересня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Для більшості людей така буря минає непомітно, але деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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