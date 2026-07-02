Поїздка до Індії ледь не коштувала життя: у мозку жінки виявили 38 паразитів

У мозку жінки виявили 38 паразитів після подорожі / © pexels.com

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Після поїздки до Індії жінка пережила справжнє випробування: лікарі виявили в її мозку 38 паразитів. Першою ознакою небезпечної інфекції став метровий стрічковий черв’як, якого вона випадково побачила після відвідування туалету. Попереду на неї чекали роки лікування, судоми, психоз і тривале відновлення.

Про це повідомило видання BBC.

«Він виглядав просто огидно — наче клейка стрічка з дрібними реберцями», — заявила 42-річна Лорі Денман.

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Жінка із валлійського міста Кармартен вирушила до Індії у тримісячну подорож 2007 року. За словами консультанта з інфекційних захворювань та мікробіології Брендана Гілі, саме під час цієї поїздки вона, ймовірно, заразилася личинками свинячого ціп’яка.

Денман розповіла, що під час подорожі навмисно уникала м’яса, сподіваючись уберегтися від харчового отруєння. Однак лікар припускає, що вона могла випадково вжити продукт, заражений мікроскопічними яйцями паразита.

Перші симптоми з’явилися лише через три роки. У 2010 році Лорі виявила метрового стрічкового черв’яка в туалеті ресторану. Вона звернулася до сімейного лікаря, однак результати аналізів були в нормі, а самопочуття не викликало занепокоєння.

Згодом ситуація різко погіршилася. Протягом наступного року жінку почали турбувати сильні головні болі, а 2011 року в неї стався перший судомний напад. Після госпіталізації лікарі провели комп’ютерну томографію та магнітно-резонансну томографію. Обстеження показали, що в її мозку перебувають 38 паразитів.

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Спочатку медики припускали, що йдеться про токсоплазмоз. Однак після додаткових обстежень та з урахуванням історії зі стрічковим черв’яком жінці встановили остаточний діагноз — нейроцистицеркоз. Це паразитарне захворювання, яке виникає через потрапляння до організму личинок свинячого ціп’яка.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, люди можуть заразитися через вживання сирої або недостатньо термічно обробленої свинини, води, забрудненої яйцями паразита, а також через недотримання правил гігієни. У Великій Британії нейроцистицеркоз діагностують украй рідко, переважно в людей, які відвідували ендемічні регіони.

Лорі провела у лікарні два тижні. Їй призначили протипаразитарні препарати та стероїди. Спочатку лікування дало результат: протягом кількох років жінка почувалася добре, подорожувала, займалася спортом і навіть бігала півмарафони.

Однак згодом вона втратила свідомість просто на роботі. Повторне обстеження показало значний набряк мозку навколо паразитів. Після цього у Лорі з’явилися оніміння тіла, сильна тривога, панічні атаки, параноя та психоз. Через погіршення стану вона залишила роботу, переїхала до батька та шість тижнів провела у нейропсихіатричній лікарні.

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Подруга Лорі Нікола Браун, з якою вони дружили близько 20 років, розповіла, що була шокована її станом під час відвідування в лікарні. За її словами, жінка поводилася як маленька дитина, повзала по підлозі, ховалася за шторами та сиділа на колінах у батька. Після завершення візиту Лорі попросила її більше не приходити, а згодом надіслала повідомлення, в якому писала, що її нібито переслідує поліція. Подруга згадує, що тоді не знала, чи вдасться колись знову побачити Лорі такою, якою вона була до хвороби.

Після виписки жінка ще тривалий час відновлювалася. Згодом вона пройшла підготовчий курс із мистецтва, а пізніше здобула освіту в галузі дизайну інтер’єру. До роботи Лорі повернулася 2022 року.

За словами лікаря Брендана Гілі, за багато років практики він не зустрічав іншого пацієнта з таким перебігом нейроцистицеркозу. Він зазначив, що випадок Лорі обговорювали провідні фахівці Великої Британії та США.

Нині паразити в мозку жінки кальцинувалися. За словами лікаря, лікування дозволило знищити яйця паразитів, і хворобу вдалося подолати. Нападів у Лорі не було від 2017 року, однак протисудомні препарати їй доведеться приймати протягом усього життя.

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Сама Лорі каже, що тепер хоче розповідати про пережите, щоб більше людей знали про це рідкісне захворювання. За її словами, після багатьох років боротьби вона найбільше цінує те, що змогла повернутися до звичного життя.

Нагадаємо, в Львівській області у двох жінок, які нещодавно повернулися з відпочинку на острові Занзібар у Танзанії, виявили тропічну малярію.

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