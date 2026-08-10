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ТСН у соціальних мережах

Тест для водіїв

Тест для водіїв / © novyny.live

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
6396
Час на прочитання
2 хв
Тест для водіїв

Чи можна їхати швидше за 50 км/год: тест для водіїв

Дорожній знак із цифрою «50» може змусити водія одразу пригальмувати. Однак у цій ситуації важливо звернути увагу не лише на число, а й на тип знака. Перевірте, чи правильно ви визначите дозволену швидкість.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Водіям запропонували тест на знання Правил дорожнього руху. Потрібно визначити, з якою максимальною швидкістю може рухатися червоний автомобіль після проїзду двох дорожніх знаків.

Про це повідомляють Новини Live

На зображенні автомобіль виїжджає з населеного пункту. Поруч також встановлено знак із цифрою «50».

З якою швидкістю водій може рухатися далі?

  1. Не більш як 50 км/год.

  2. Не більш як 60 км/год.

  3. Не більш як 80 км/год.

  4. Не більш як 90 км/год.

  5. Не більш як 110 км/год.

Правильна відповідь

Правильний варіант — №4, не більш як 90 км/год.

Річ у тім, що автомобіль проїжджає знак 5.50 «Кінець населеного пункту». Від цього місця перестають діяти вимоги ПДР, які встановлюють порядок руху в населених пунктах.

За умовами задачі йдеться про звичайну дорогу поза населеним пунктом. Для легкового автомобіля, яким керує водій зі стажем понад два роки, максимально дозволена швидкість на такій дорозі становить 90 км/год. Це передбачено пунктом 12.6 ПДР.

А як же знак «50»

Саме тут і прихована головна пастка тесту. Знак 5.33 «Рекомендована швидкість» із цифрою «50» не встановлює обов'язкового обмеження швидкості.

Він лише рекомендує рухатися на цій ділянці зі швидкістю 50 км/год. Тому водій може їхати швидше, але не перевищуючи загального дозволеного для цієї дороги ліміту — у цьому випадку 90 км/год.

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