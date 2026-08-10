Астрологічний прогноз на 10 серпня

Тризуби / © Associated Press

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Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні, шукаючи відповіді на будь-які запитання, слід дослухатися лише до своєї інтуїції — вона підкаже єдино правильний варіант.

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Символ дня: Тризуб.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, ультрамарин.

Щасливі камені дня: аметист, кварц, селеніт.

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За яку частину тіла відповідає: ноги, литки, щиколотки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, перебігають легко й без наслідків, але відкладати візит до лікаря не варто. Методи лікування мають бути простими й ефективними, лише в такому разі вдасться швидко позбутися недуги

Харчування дня: необхідно виключити з раціону м’ясо та алкоголь, замінивши їх овочами, фруктами, зеленню та зеленим чаєм.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — вона допоможе підсилити енергію та поліпшити її якість.

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Дачні роботи дня: можна виполювати бур’яни — після цього вони ще довго не будуть рости.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води.

Сни дня: сни цієї ночі розповідають про те, які проблеми потрібно вирішити найближчим часом.

Табу дня: не можна дивитися у дзеркало — це може стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Не встигнеш знайти сенс життя, як його вже змінили» (Джордж Карлін).

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