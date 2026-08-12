Прорекламувала сама себе: як "вірусна" гостя Трампа скористалася увагою у Білому домі

Джеймі Лі Франклін / © Getty Images

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10 серпня 27-річна Джеймі Лі Франклін — засновниця та генеральна директорка консервативного медіа й лайфстайл-бренду The Conservateur стала всесвітньо відомою. Дівчина «завірусилась» у соцмережах через нову теорію змови навколо президента США Дональда Трампа.

Джеймі запросили до Білого дому і вона стояла поруч із президентом США, коли він підписував указ щодо федеральних рекомендацій із вакцинації дітей. Користувачі припустили, що Франклін «вдарила» Трампа електрошоком, щоб він прокинувся, натиснувши приховану кнопку на животі.

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Дата публікації 11:06, 12.08.26 Кількість переглядів 51 Відео з Трампом породило теорію про те, що його будять спеціальною кнопкою

Насправді ж Джеймі Лі Франклін вагітна і тому тримала руку на животі. Її поява в Овальному кабінеті не була пов’язана з будінням президента, однак, оскільки їй випала нагода відвідати Білий дім, жінка вирішила скористатися можливістю і прорекламувати себе. Річ у тім, що на шиї Джеймі була червоно-біла хустка з принтом у вигляді листя і написом J’Adore Conservateur — «Я люблю консервативне» — це гра слів: французьке J’adore («я обожнюю») поєднали з Conservateur («консервативний» / «консерватор»), обігруючи назву бренду The Conservateur.

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Джеймі Лі Франклін / © Getty Images

Вартість такої хустки 228 доларів, а створена вона брендом Джеймі у колаборації з нью-йоркським брендом Brescia.

Хустка Джеймі Лі Франклін / фото: Brescia

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