Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 13 серпня

Місяць / © Credits

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Знаючи, які характеристики має конкретна місячна доба, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи ті події, а ми реагуємо на них саме так, а не інакше.

Місяць відповідає за наші самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя і вектор нашої діяльності, тому дуже важливо дослухатися до його порад.

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Що нам розповідає і рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць 13 серпня?

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Місяць розповідає

День, протягом якого нікуди не треба поспішати: першу його половину бажано присвятити підготовці до роботи, а в другій можна стати до реалізації проєктів, які були заплановані напередодні.

Місяць рекомендує

Можна починати поступово й не поспішаючи втілювати в життя плани, які були продумані та намічені протягом попередньої місячної доби. Цей день також сприятливий для вивчення нового — будь-які знання засвоюватимуться максимально повно, тому варто скористатися моментом, щоб запам’ятати дійсно важливі дані чи факти. Запорука успіху цього дня — прямий рух до поставленої мети, яку ми собі намітили: метання з боку в бік не принесе очікуваного результату.

Місяць застерігає

День, коли не варто перенапружуватися фізично — важка праця позбавить нас сил, які необхідні як для роботи, так і для життя загалом, тому важливо їх берегти. Розв’язання важливих питань, навіть якщо здаватиметься, що вони вимагають негайного й невідкладного втручання, краще відкласти на інший час.

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