Смородиновая плодожорка: что нужно сделать в августе, чтобы спасти куст

Смородиновая плодожорка. Фото: agronews.ua

Реклама

Период после сбора урожая ягодных культур — критическое время для осмотра и санитарного ухода за ягодником. Именно в это время хозяева часто сталкиваются с проблемой, когда на вид здоровом кусте смородины, получающего достаточный полив и подкормку, вдруг начинают увядать и засыхать отдельные ветви.

Обычно это списывают на весенние заморозки, засуху или старение куста. Однако наиболее частой причиной такого внезапного усыхания побегов является смородиновая плодожорка — опасный и незаметный вредитель ягодных насаждений.

Реклама

Как работает скрытый вредитель

Смородиновая плодожорка — это мелкая бабочка, внешне похожая на маленькую осу. Сама взрослая бабочка не наносит прямого вреда растению, однако беда начинается после откладывания яиц на молодые побеги.

Реклама

Вылупляющиеся из яиц гусеницы сразу прогрызают кору и проникают внутрь ветки. Они постепенно выедают сердцевину побега вдоль его длины. В результате ветвь превращается в полую трубку, теряет способность транспортировать питательные вещества и влагу, из-за чего постепенно увядает и окончательно засыхает.

Метод диагностики: как проверить наличие вредителя

Выявить наличие плодожорки в саду очень просто во время санитарной обрезки. Срежьте сухую или подозрительную ветку. Если внутри видите темный полый ход, бурые крошки или самую беловатую личинку — причина усыхания найдена.

Как бороться с плодожоркой в августе

Главная сложность в борьбе с плодожоркой состоит в том, что когда личинка уже попала внутрь древесины, никакие системные или контактные инсектициды путем опрыскивания достать ее не смогут.

Основной способ борьбы на этом этапе — механическое удаление. Все поврежденные побеги необходимо вырезать до здоровой чистой древесины, а сильно пораженные ветки срезать под самое основание. Вырезанные ветки следует немедленно вынести за пределы участка или сжечь, чтобы не допустить распространения вредителя в следующем сезоне.

Реклама

Препараты против плодожорки эффективны только в период лета бабочек и откладывания яиц, пока личинка не успела вгрызться в побег. Поскольку лет бабочек уже завершился, а их гусеницы уже скрылись внутри побегов, обычное опрыскивание инсектицидами в августе уже не поможет — химикаты не смогут достать защищенный древесиной вредителя. Именно поэтому единственным и главным способом борьбы на этом этапе есть механическое удаление.

Новости партнеров