Не ігноруйте кровоточивість ясен: вчені виявили зв’язок із серйозною невиліковною хворобою

Кровоточивість ясен пов’язали з ризиком хвороби Альцгеймера / © Credits

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Кровоточивість ясен може бути пов’язана не лише з проблемами ротової порожнини. Нове довгострокове дослідження в Японії виявило зв’язок між поганим станом ясен і підвищеним ризиком деменції, зокрема хвороби Альцгеймера.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Науковці протягом десяти років спостерігали майже за 1400 дорослими жителями Японії, оцінюючи стан їхньої ротової порожнини та випадки розвитку деменції.

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З’ясувалося, що учасники з найбільш вираженою кровоточивістю ясен мали на 56% вищий ризик розвитку деменції з будь-якої причини порівняно з людьми, у яких цей показник був найнижчим. Водночас імовірність розвитку саме хвороби Альцгеймера у них була вищою на 61%.

Дослідники виявили зв’язок і з іншими ознаками проблем із яснами. У людей із найбільшим відступанням ясен ризик деменції з будь-якої причини був на 59% вищим. А серед учасників із найглибшими проміжками між зубами та яснами цей показник зростав на 72%.

Як ясна можуть бути пов’язані з мозком

Одне з можливих пояснень науковці пов’язують із запаленням. Кровоточивість ясен і утворення глибоких проміжків біля зубів можуть свідчити про активний запальний процес. Дослідники припускають, що тривале системне запалення здатне впливати на гематоенцефалічний бар’єр та сприяти нейрозапаленню.

Ще одна гіпотеза стосується бактерій ротової порожнини. Попередні експерименти на мишах показували, що після інфікування через ротову порожнину певні бактерії могли потрапляти до мозку. Це супроводжувалося збільшенням вироблення білків, пов’язаних із хворобою Альцгеймера.

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Водночас автори наголошують: нове дослідження є обсерваційним. Тобто отримані результати демонструють зв’язок між станом ясен і деменцією, але не доводять, що саме кровоточивість чи інші захворювання ясен спричиняють хворобу Альцгеймера.

Для підтвердження висновків необхідні масштабніші дослідження за участю різних груп населення. Вчені також хочуть з’ясувати, які саме показники здоров’я ротової порожнини можуть бути найбільш пов’язаними з майбутнім погіршенням когнітивних функцій.

Якщо цей зв’язок підтвердиться, профілактика та лікування захворювань ясен потенційно можуть стати одним із додаткових способів зниження ризику деменції, припускають автори роботи.

Нагадаємо, раніше вчені перевірили, чи можна вплинути на біологічний вік людей похилого віку за допомогою харчування. Для помітних змін у показниках організму знадобилося лише чотири тижні.

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