Не игнорируйте кровоточивость десен: ученые обнаружили связь с серьезным неизлечимым заболеванием

Кровотечение десен связали с риском развития болезни Альцгеймера / © Credits

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Кровоточивость десен может быть связана не только с проблемами полости рта. Новое долгосрочное исследование в Японии выявило связь между плохим состоянием десен и повышенным риском деменции, в частности болезни Альцгеймера.

Об этом сообщило издание Science Alert.

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В течение десяти лет учёные наблюдали за почти 1400 взрослыми жителями Японии, оценивая состояние их ротовой полости и случаи развития деменции.

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Выяснилось, что у участников с наиболее выраженной кровоточивостью десен риск развития деменции по любой причине был на 56% выше, чем у людей, у которых этот показатель был самым низким. В то же время вероятность развития именно болезни Альцгеймера у них была выше на 61%.

Исследователи выявили связь и с другими признаками проблем с деснами. У людей с наибольшим отступанием десен риск деменции по любой причине был на 59% выше. А среди участников с самыми глубокими зазорами между зубами и деснами этот показатель увеличивался на 72%.

Как ясна могут быть связаны с мозгом

Одно из возможных объяснений ученые связывают с воспалением. Кровоточивость десен и образование глубоких щелей у зубов могут свидетельствовать об активном воспалительном процессе. Исследователи предполагают, что длительное системное воспаление способно влиять на гематоэнцефалический барьер и способствовать нейровоспалению.

Еще одна гипотеза касается бактерий ротовой полости. Предварительные эксперименты на мышах показали, что после инфицирования через ротовую полость определенные бактерии могли попадать в мозг. Это сопровождалось увеличением выработки белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

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В то же время авторы подчеркивают: новое исследование носит обсервационный характер. То есть полученные результаты демонстрируют связь между состоянием десен и деменцией, но не доказывают, что именно кровоточивость или другие заболевания десен вызывают болезнь Альцгеймера.

Для подтверждения выводов необходимы более масштабные исследования с участием различных групп населения. Учёные также хотят выяснить, какие именно показатели здоровья полости рта могут быть в наибольшей степени связаны с будущим ухудшением когнитивных функций.

Если эта связь подтвердится, профилактика и лечение заболеваний десен потенциально могут стать одним из дополнительных способов снижения риска развития деменции, полагают авторы работы.

Напомним, ранее ученые проверили, можно ли повлиять на биологический возраст пожилых людей с помощью питания. Для заметных изменений в показателях организма потребовалось всего четыре недели.

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