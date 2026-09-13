Земля під Італією "розстібається": вчені виявили 500-кілометрову зону дивної деформації

Апенніни / © Вікіпедія

Реклама

Під Італією науковці виявили понад 500-кілометрову зону, яка може свідчити про незвичайний рух глибоких шарів Землі. Дослідники припускають, що під Апеннінами відбувається процес розшарування земної кори, схожий на «розстібання блискавки», через який різні частини гірського хребта одночасно зазнають протилежних деформацій.

Про це пише видання The Daily Galaxy.

Реклама

Йдеться про Апенніни — гірську систему, що простягається приблизно на 1200 кілометрів уздовж Італійського півострова. Їхня сучасна геологічна поведінка тривалий час залишалася загадкою для науковців: одні ділянки хребта розтягуються, тоді як інші продовжують стискатися.

Реклама

Нове дослідження пов’язує це явище з деламінацією — процесом, під час якого щільна нижня частина земної кори та прилегла літосфера відокремлюються від верхньої кори й занурюються в мантію.

Під поверхнею формується своєрідний «шарнір»

Дослідники під керівництвом Стефано Тавані з Флорентійського університету проаналізували дані про землетруси, GPS-вимірювання, супутникові радари та будову межі між земною корою і мантією, відомої як поверхня Мохоровичича (Мохо).

У результаті вони виявили вздовж Апеннін зону завдовжки понад 500 кілометрів, де поверхня Мохо з боку Тірренського моря перекриває аналогічну поверхню з боку Адріатичного моря. На думку науковців, така структура може бути наслідком відшарування нижньої кори під гірським хребтом.

За їхньою моделлю, процес не відбувається одночасно під усіма Апеннінами. Він просувається вздовж своєрідного рухомого фронту — «шарніра» деламінації.

Реклама

Саме його переміщення може пояснити, чому в одному регіоні земна кора розтягується, а в іншому продовжує стискатися.

Земна кора рухається в протилежних напрямках

Сейсмічні дані показали чітку різницю по обидва боки цього рухомого фронту. Позаду нього переважають ознаки розтягнення земної кори, тоді як попереду зберігаються процеси стискання.

Цю картину підтверджують і GPS-вимірювання. Вони свідчать про розтягнення вздовж гірського поясу приблизно на 4 міліметри на рік, тоді як біля зовнішнього краю Апеннін фіксується стискання приблизно на 2 міліметри на рік.

Таким чином, під Італією може відбуватися своєрідний «розрив» глибоких шарів земної кори: одні частини поступово віддаляються одна від одної, а інші продовжують зближуватися.

Реклама

Науковці вважають, що саме цей механізм може пояснити загадкове поєднання розтягнення і стискання, яке спостерігається в Апеннінах.

Дослідники наголошують, що запропонована модель поки не є остаточною. Точна структура тектонічної плити, яка занурюється під Апенніни, потребує подальшого вивчення. Водночас відкриття показує, що навіть гірські системи, які здаються нерухомими протягом людського життя, продовжують змінюватися під впливом глибоких процесів усередині Землі.

Нагадаємо, археологи в Чехії дослідили одну з найдавніших ритуальних споруд Центральної Європи. Вона старша за Стоунгендж на понад тисячу років і приховувала незвичайні знахідки.

Новини партнерів

Новини партнерів