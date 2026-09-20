До України завезли небезпечні нічники для дітей: вміст свинцю перевищує норму у 867 разів

До України завезли небезпечні нічники / © Держпродспоживслужба

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Фахівці Держпродспоживслужби під час планової перевірки ринку на Чернігівщині натрапили на електричний прилад, який становить реальну загрозу для здоров’я споживачів. За результатами лабораторних досліджень, зразок товару порушує встановлені технічні норми безпеки. Йдеться про дитячі нічники.

Про це повідомила Держпродспоживслужба Чернігівської області.

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На Чернігівщині вилучають небезпечні дитячі нічники: рівень токсичного свинцю перевищено в сотні разів

Контроль не пройшов дитячий нічник марки HOROZ ELECTRIC зі штрих-кодом 8680985522609.

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Лабораторні випробування підтвердили, що виріб порушує норми «Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 139».

Зокрема, у нічниках для дітей виявили критичну концентрацію важких металів. Зафіксували перевищення норми кадмію у 44 рази та перевищення норми свинцю у 867 разів.

«Кадмій і свинець належать до токсичних важких металів, надмірний вплив яких може становити небезпеку для здоров’я людини. Кадмій може накопичуватися в організмі та негативно впливати, зокрема, на нирки, кісткову тканину та інші органи», — пишуть фахівці.

Свинець є токсичним для нервової системи, процесу кровотворення та організму в цілому. Особливо небезпечними ці метали є для дітей, оскільки навіть невелике перевищення дозволених норм може вплинути на розвиток нервової системи.

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© Держпродспоживслужба

Регулятор закликає українців до пильності, а під час закупівлі техніки перевіряти, чи має вона маркування та інформацію про продукт, найменування та адресу виробника або імпортера, чи відповідає інструкція правилам безпеки та чи є інформація про безпечне використання продукції.

Інциденти з небезпечними металами: останні новини

Нагадаємо, нещодавно у Житомирі у приватному дворі виявили 15 кг ртуті. На місце події викликали рятувальників ДСНС, які з’ясували, що токсичний метал знаходився в окремих герметично закритих колбах, розміщених у 3-літровій скляній банці.

Фахівці безпечно вилучили небезпечну речовину та передали її для подальшої утилізації.

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