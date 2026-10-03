Убила мужа-агрессора: почему суд в Хмельницкой области оправдал женщину

В Хмельницкой области суд вынес приговор за убийство мужчины / © pixabay.com

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В Хмельницкой области оправдали женщину, которая в порядке самообороны убила мужа-агрессора.

Об этом говорится в приговоре Волочисского районного суда Хмельницкой области.

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Мужчина издевался над женой, из-за чего произошла трагедия

Как установил суд, супружеские отношения между женщиной (лицом с инвалидностью II группы) и её мужем существенно ухудшились за последние четыре года. Муж, регулярно злоупотребляя алкоголем, систематически совершал насилие в семье: угрожал, избивал жену, отбирал деньги, уничтожал имущество, выгонял ее на мороз и требовал переоформить на него унаследованные земельные паи. Факт предыдущих избиений подтвердили свидетели и фотографии гематом и отеков на её теле в мессенджере Viber.

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Инцидент произошел вечером 12 июля 2025 года. Пьяный мужчина устроил очередной скандал из-за якобы пропавшего телефона: разбил телевизор, вырвал у жены прядь волос, разбил люстру, запер входную дверь на ключ и перекрыл пути к бегству.

Затем нападавший затащил женщину в ванную комнату, силой удерживал её под холодной водой и угрожал утопить. Когда потерпевшая вырвалась, мужчина схватил кухонный нож и порезал ей руку, угрожая убить. Пытаясь защититься, женщина схватила другой нож с тумбочки и выставила его перед собой. Во время последующего движения на неё он получил один проникающий удар в область грудной клетки.

Сразу после этого женщина попыталась оказать домедицинскую помощь, а, не найдя ключей от закрытой двери, вылезла через окно и побежала к соседям, чтобы вызвать скорую. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице через несколько часов от внутреннего кровотечения.

Позиция суда и правовое обоснование

Орган досудебного расследования квалифицировал действия женщины по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего).

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Однако суд, изучив заключения ДНК-экспертиз, показания свидетельниц-соседок (которые видели мокрые волосы женщины и синяки), выводы судебно-медицинских экспертиз о наличии у женщины свежих травм и состоянии психологического стресса, пришел к выводу о реальности угрозы её жизни.

Основные выводы суда:

Использование женщиной ножа произошло в рамках одного непрерывного эпизода насилия с целью отражения нападения вооруженного мужчины в закрытом помещении.

Согласно ч. 5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины , не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых-каких-либо других предметов для защиты от нападения вооруженного лица , независимо от тяжести вреда, причиненного нападающему.

Поскольку женщина защищалась от вооруженного агрессора в условиях прямой угрозы собственной жизни, в ее действиях отсутствует состав уголовного правонарушения.

Решение суда

29 сентября 2026 года Волочисский районный суд Хмельницкой области постановил:

Признать женщину невиновной по обвинению по ч. 2 ст. 121 УК Украины и полностью оправдать в связи с отсутствием в её действиях состава преступления.

Меру пресечения в виде личного обязательства — отменить.

Гражданский иск матери погибшего о возмещении морального вреда на сумму 1,5 млн грн — оставить без рассмотрения (с разъяснением права подать иск в порядке гражданского судопроизводства).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

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