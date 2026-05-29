Яка мила: донька Траволти у маленькій чорній сукні сяяла на прем’єрі фільму
Дівчина обрала простий образ, який мав гармонічний вигляд із вбранням її батька.
Елла Блю Траволта — 26-річна донька Джона Траволти — прийшла підтримати свого знаменитого батька на прем’єрі його режисерського дебюту — фільму Propeller One-Way Night Coach, де Елла також зіграла. Захід відбувся у Лос-Анджелесі.
Дівчина одягла коротку чорну сукню-сарафан із твідової тканини, яка підкреслювала талію, а декольте було прикрашене камінням. Елла також додала до образу чорні колготки і туфлі з відкритим мисом. Волосся красуня зібрала у зачіску.
Для фото вона позувала зі своїм відомим батьком, який знову обрав костюм-трійку і берет. Головний убір Траволта вирішив зробити своєю фішкою, щоб бути більше схожим на режисера, а не на актора, про що сам нещодавно сказав.