ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
262
Час на прочитання
1 хв

Яка мила: донька Траволти у маленькій чорній сукні сяяла на прем’єрі фільму

Дівчина обрала простий образ, який мав гармонічний вигляд із вбранням її батька.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Елла Траволта

Елла Траволта / © Getty Images

Елла Блю Траволта — 26-річна донька Джона Траволти — прийшла підтримати свого знаменитого батька на прем’єрі його режисерського дебюту — фільму Propeller One-Way Night Coach, де Елла також зіграла. Захід відбувся у Лос-Анджелесі.

Дівчина одягла коротку чорну сукню-сарафан із твідової тканини, яка підкреслювала талію, а декольте було прикрашене камінням. Елла також додала до образу чорні колготки і туфлі з відкритим мисом. Волосся красуня зібрала у зачіску.

Елла Траволта / © Getty Images

Елла Траволта / © Getty Images

Для фото вона позувала зі своїм відомим батьком, який знову обрав костюм-трійку і берет. Головний убір Траволта вирішив зробити своєю фішкою, щоб бути більше схожим на режисера, а не на актора, про що сам нещодавно сказав.

Елла Траволта і її батько / © Getty Images

Елла Траволта і її батько / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
262
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie