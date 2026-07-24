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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

У лляній сукні і без підборів: Єва Лонгорія показала літній образ для прогулянки

Акторка поділилася атмосферними світлинами з відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія опублікувала в Instagram нові знімки, зроблені на тлі старовинної архітектури та мальовничої природи.

«Менше поспіху, більше уваги», — лаконічно підписала світлини акторка.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

На фото Єва позувала у світло-бежевій лляній сукні довжини міді. Вбрання мало сорочковий верх без рукавів, невеликий комір, ґудзики і тканинний пояс на талії, який підкреслив струнку фігуру зірки.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Сукню Лонгорія поєднала зі зручними коричневими шкіряними ляпанцями без підборів. Із прикрас на ній був лише лаконічний золотистий чокер.

Волосся акторка зібрала в елегантну зачіску, залишивши біля обличчя кілька пасом, і ніжний макіяж.

Нагадаємо, Єву Лонгорію у сукні кольору стиглої сливи і на шпильках заскочили у Лос-Анджелесі.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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