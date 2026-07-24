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- Шоу-бізнес
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У лляній сукні і без підборів: Єва Лонгорія показала літній образ для прогулянки
Акторка поділилася атмосферними світлинами з відпочинку.
Єва Лонгорія опублікувала в Instagram нові знімки, зроблені на тлі старовинної архітектури та мальовничої природи.
«Менше поспіху, більше уваги», — лаконічно підписала світлини акторка.
На фото Єва позувала у світло-бежевій лляній сукні довжини міді. Вбрання мало сорочковий верх без рукавів, невеликий комір, ґудзики і тканинний пояс на талії, який підкреслив струнку фігуру зірки.
Сукню Лонгорія поєднала зі зручними коричневими шкіряними ляпанцями без підборів. Із прикрас на ній був лише лаконічний золотистий чокер.
Волосся акторка зібрала в елегантну зачіску, залишивши біля обличчя кілька пасом, і ніжний макіяж.
Нагадаємо, Єву Лонгорію у сукні кольору стиглої сливи і на шпильках заскочили у Лос-Анджелесі.