Українські воїни встановили унікальний рекорд зі знищення російської техніки: відео

Дрон «Вовкулака» / © ТСН

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Підняли дрон на понад 8 тисяч метрів — на висоту Гімалаїв. Українські військові встановили Національний рекорд та знищили надокучливу російську ZALA. Це розвідувальне крило загарбників, яке не могли відшукати шість екіпажів інших бригад, на Запоріжжі вполював підрозділ перехоплювачів БпЛА «Посіпаки» за допомогою вітчизняного безпілотника «Вовкулака».

На великих висотах ворог намагається зробити свої дрони недосяжними для українських перехоплювачів, але, як виявилося, не для всіх.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Назарової.

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Полювання на висоті 8060 метрів: як здобували рекорд

Бійці підрозділу «Посіпаки» запускають у небо «Вовкулаку». Ці дрони-перехоплювачі українського виробництва надзвичайно вправні у повітряних дуелях — з їхньою допомогою військові знищили вже сотні ворожих БпЛА. А днями хлопці встановили новий абсолютний рекорд України.

«Десь понад, певно, хвилин 20 ми просто його підіймали, бо треба було на 8 тисяч метрів. Як ми бачимо, висота немаленька. Ми не звертаємо уваги на висоту, я починаю захід, інший знімає, спостерігаємо за показниками, щоб усе було добре. Уже потім, після підриву, ми виявляємо, що, так би мовити, у нас шалена висота вийшла — 8060 метрів», — розповідає командир екіпажу перехоплювачів БпЛА «Посіпаки» з позивним «Денді».

Наш «Вовкулака» цілком міг би долетіти й до вершини Евересту, кажуть бійці. На висоті понад 8 кілометрів він упіймав російську ZALA, яку до цього марно намагалися відшукати шість інших екіпажів на різних висотах.

Вартість російського розвідника ZALA варіюється від 70 до 200 тисяч доларів. Наш «Вовкулака» несе лише 800 грамів вибухівки, але цього виявляється цілком достатньо, аби вщент знищити дороговартісний ворожий безпілотник.

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«Цей комплекс дуже ефективний саме на таких висотах. В інструкції від виробника вказано, що цей борт взагалі не здатен на такі висоти підніматися. Але ми, так би мовити, перебороли це ТТХ», — усміхається «Денді».

Саморобні боєприпаси та 3D-друк: із чого збирають «убивць» російських БпЛА

Боєприпаси для «Вовкулаки» хлопці виготовляють власноруч. На 3D-принтерах друкують корпуси, які потім заповнюють вибухівкою С-4 та шрапнеллю. Загальна вага такої уламкової бомби становить 800 грамів.

Збирають БпЛА перед вильотом за лічені хвилини. Перед запуском «Вовкулаку» ретельно перевіряє боєць із позивним «Карамба». 24-річний хлопець воює від 2022 року — на фронт вони пішли разом зі старшим братом. Хлопці мали спільний позивний — дитяче прізвисько.

«Він був просто Карамба, а я був Карамба-менший», — згадує боєць.

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Старший брат загинув торік під час мінометного обстрілу біля Новоданилівки. Коли його раптово викликали на ротацію, брати саме грали у нарди.

«Попрощалися, мали ще зустрітися та дограти ту партію, яку не дограли. Але, на жаль, не вийшло… Попри це, можу сказати більше: у нас тут кожен… Три чоловіки — і всі троє можуть списатися. У кожного є підстави, але ми залишаємося в строю. Треба працювати», — наголошує «Карамба».

Захист неба над Запоріжжям: «посліпити» ворожу авіацію

Екіпаж спеціалізується на знищенні різноманітних розвідувальних та ударних БпЛА противника.

«Розвідка, "Ланцет", "Шахед", "Орлан", ZALA, Supercam. Загалом все вороже. Те, що дорожче коштує або несе велику загрозу», — перераховує цілі «Карамба».

Ворожі розвідувальні «крила» не просто вивчають місцевість, а й коригують удари авіації по самому Запоріжжю. Тому — що більше їх знищено у повітрі, то менше руйнувань і втрат зазнає місто.

«Коли в тебе немає очей, ти не можеш нормально зорієнтуватися. На рахунку нашого екіпажу орієнтовно вже до 130 знищених цілей», — зазначає командир екіпажу «Денді».

Війна постійно змінюється, ворог модернізує свої безпілотники, тож і українські бійці безперервно вдосконалюють своїх «пташок», аби перевершити власний рекорд і збити якомога більше повітряних цілей ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ГОЛОВНЕ про МАСОВАНИЙ РАКЕТНИЙ УДАР! Замах на УКРАЇНКУ В НІМЕЧЧИНІ | ТСН 11:00 24 ВЕРЕСНЯ

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