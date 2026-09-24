Трамп під час зустрічі з Сі Цзіньпіном здивував дипломатичним жестом

Сі Цзіньпін і Дональд Трамп / © Associated Press

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Рідкісний дипломатичний жест — президент Сполучених Штатів Дональд Трамп особисто зустрів лідера Китаю Сі Цзіньпіна біля трапа літака. Під час візиту китайського очільника до Америки просто до лайнера постелили червону доріжку.

Міжнародна преса відзначає, що цей дипломатичний крок є дуже незвичним. Традиційно Трамп зустрічає іноземних гостей у Білому домі. Що може означати такий винятковий жест на адресу китайського лідера і про що з ним говоритиме очільник США — дізнавалися кореспонденти ТСН.

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Урочистості рівня Кеннеді та винищувачі біля трапа

Таких урочистостей на цьому летовищі не бачили ще з часів президента Джона Кеннеді. Президент США разом із Першою леді зустрічають високих гостей просто під трапом літака, на червоному хіднику. Для Сі Цзіньпіна та його дружини влаштовують масштабні урочистості й демонструють сучасні американські винищувачі.

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Зазвичай Дональд Трамп приймає іноземних лідерів безпосередньо у своїй резиденції в Білому домі. Цікаво, що під час минулого візиту Трампа до Китаю Сі Цзіньпін не зустрічав його біля літака. Загалом востаннє китайський очільник відвідував США ще у 2015 році.

Провідні світові медіа вбачають у цьому дипломатичному жесті Трампа, а також у запланованих Білим домом пишних урочистостях на честь гостей спробу «підсолодити» майбутні складні та нелегкі переговори.

Передісторія стосунків: сад із віковими деревами та згадка про Путіна

Масштабні та тривалі перемовини обидва лідери мали у травні, коли Трамп відвідав Китай із офіційним візитом. Дводенні переговори із Сі Цзіньпіном американський лідер тоді назвав дуже вдалими та заявив, що сторонам вдалося обговорити найважливіші світові питання.

За підсумками тієї зустрічі лідери дійшли згоди у низці ключових позицій:

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Іран не повинен мати доступу до ядерної зброї;

наявний конфлікт слід якнайшвидше завершувати;

міжнародні морські протоки мають залишатися відкритими;

торгівля нафтою повинна залишатися вільною.

У Пекіні тоді підкреслили, що зустріч двох лідерів сприяла світовій стабільності. Відомо, що питання війни в Україні під час травневих перемовин також обговорювалося, однак жодних гучних публічних заяв із цього приводу зроблено не було.

Окрім офіційної частини, Сі Цзіньпін провів для Трампа особисту екскурсію рідкісною та закритою частиною своєї резиденції — садом із кількохсотлітніми деревами. Президент США одразу ж розпитав, кого ще зі світових лідерів китайський очільник туди приводив, і отримав відповідь, що Володимира Путіна. Трампа така відповідь цілком задовольнила, і згодом він публічно назвав китайського лідера своїм другом.

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