Гриби / © Credits

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Грибний сезон у розпалі, а тому саме час подумати не лише про те, як і де їх збирати, а й правильно зберегти на зиму. Адже далеко не кожен гриб однаково добре переносить заморожування, сушіння чи маринування. Одні після морозилки втрачають текстуру, інші розкривають свій аромат саме після висушування, а деякі найкраще смакують у маринаді.

Які гриби варто заморозити, які — сушити, а які краще одразу замаринувати, читайте на ТСН.ua.

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Які гриби найкраще сушити

Сушіння — один із найкращих способів зберегти насичений грибний аромат. Особливо добре для цього підходять гриби з щільною м'якоттю та яскравим запахом.

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Для сушіння найчастіше обирають:

білі гриби;

підберезники;

підосичники;

польські гриби;

лисички — за умови, що вони якісні та не перезрілі.

Найкраще сушити молоді або середнього віку гриби без червивих ділянок. Перед заготівлею їх очищають від землі та лісового сміття. Мити гриби перед сушінням небажано — зайва волога значно подовжує процес.

Після сушіння гриби мають бути повністю сухими й ламкими. Зберігати їх варто в сухому місці, у герметичній ємності або тканинному мішечку, захищаючи від вологи.

Сушені білі гриби особливо підходять для супів, соусів, підлив та різотто.

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Які гриби краще заморожувати

Заморожування — зручний варіант, щоб максимально швидко зробити запаси на зиму. Воно добре підходить для багатьох їстівних лісових грибів, особливо якщо планується використовувати їх для супів, тушкування, смаження чи соусів.

Заморожувати можна:

білі гриби;

підберезники;

підосичники;

польські гриби;

лисички;

опеньки — за умови правильного попереднього приготування.

Перед заморожуванням гриби перебирають, очищають і видаляють пошкоджені частини. Їх варто попередньо відварити або обсмажити їх, охолодити, добре обсушити й лише після цього розкладати порціями в пакети чи контейнери. Так вони займають менше місця та будуть зручнішими у використанні.

Які гриби краще маринувати

Маринування найчастіше обирають для грибів, які мають щільну структуру та добре зберігають форму після термічної обробки.

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Для маринування підходять:

опеньки;

лисички;

білі гриби;

польські гриби;

підберезники;

підосичники.

Перед маринуванням гриби потрібно ретельно перебрати, очистити та приготувати відповідно до конкретного виду. Великі гриби краще розрізати на частини, щоб вони рівномірно проварилися.

Приготування

Гриби очистьте та добре промийте. Після цього відваріть їх у підсоленій воді 15–20 хв, знімаючи піну. Приготуйте маринад на 1 л води: 1 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру, 3–4 лаврові листки, кілька горошин перцю, 3 ст. л. оцту (9%). Гриби перекладіть до банок та залийте маринадом. Закрийте кришками, переверніть банки і обгорніть їх.

Нагадаємо, ми писали про те, що робити з червими грибами — їсти чи викидати.

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