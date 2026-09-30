Тоня Матвиенко заговорила о свадьбе 27-летней дочери и ответила на слухи о ее беременности

Тоня Матвиенко с дочерью / © instagram.com/tonya_matvienko

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Украинская певица Тоня Матвиенко высказалась о новом статусе дочери Ульяны и ее планах на свадьбу и беременность.

Так, Ульяна Матвиенко сейчас живет за границей, куда уехала после начала полномасштабной войны. Недавно стало известно, что девушка обручилась — предложение возлюбленный сделал ей за пределами Украины. В то же время сама Ульяна пока не раскрывает подробности романа и не показывает своего избранника.

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Ее мама уже рассказала, что возлюбленные задумываются над свадьбой. По словам Тони, дочь хочет устроить красивое празднование, однако пока пара не определилась, какой именно она будет. Певица уверяет, что не вмешивается в решение молодоженов.

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«Я сказала, что все, на свадьбу денег нет. Да я шучу. Мы об этом не говорили. Да, это такие большие, но приятные затраты. Она хочет хорошую свадьбу как девушка. Она будет за границей. Не знаю, они пока это обсуждают, я же не лезу. Она говорит: „Мама, я сама“. Еще думают, увидим», — поделилась артистка в программе «Ранкова кава».

Ульяна Матвиенко / © instagram.com/8.23.88

Отдельно певица прокомментировала разговоры о том, что помолвка дочери якобы может быть связана с предстоящим пополнением в ее семье. Матвиенко заверила: Ульяна не беременна.

Артистка призналась, что пока не спешит становиться бабушкой, ведь ее младшей дочери Нине всего 10 лет. В то же время, Тоня не скрывает, что в будущем с удовольствием будет помогать старшей дочери и хочет почувствовать радость от появления внука или внучки.

«Нет, она не беременна. У меня Нине еще десять лет, я еще не хочу. Но я при чем тут, я буду помогать, конечно. Но сейчас страшно во время войны. У нее есть еще для этого время. Она молодая, пусть думает. Но еще не знает, что никогда не будет на это времени. Не будет такого момента, что „ну все, я решила“. То война, то деньги, то карьера… Но я бы хотела, конечно, увидеть и подержать», — объяснила звезда.

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Напомним, недавно муж Тони Матвиенко прокомментировал помолвку 27-летней дочери певицы. Арсен Мирзоян честно признался, как отреагировал на радостную новость от Ульяны.

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