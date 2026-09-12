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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по железнодорожному вокзалу на западе Украины — местные СМИ

Город Ковель находится под атакой беспилотников, раздаются взрывы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

В субботу, 12 сентября, во время массированной атаки беспилотников на Волынскую область в Ковеле произошли взрывы. В Сети сообщают об ударе по железнодорожному вокзалу города.

Что известно об атаке читайте в материале ТСН.ua.

Заметим, в районе Ковеля воздушную тревогу из-за угрозы дронов объявили в 15:31. Менее чем через полчаса в Ковеле раздались взрывы. В город заходят новые БпЛА.

По информации телеграмм-каналов, под атакой оказался железнодорожный вокзал. Пока официальной информации нет.

«В Ковеле, на Волыни, взрывы, вокзал под атакой», — пишет «Запад Главное».

Атака на вокзал в Луцке

В среду 12 сентября РФ попала в поезд на вокзале Луцка. Областной центр находился под атакой русских беспилотников. На месте прилета возник пожар.

В «Укрзализныце» подтвердили очередную атаку врага на инфраструктуру. В компании подчеркивают, что была вовремя обнаружена угроза и проведены эвакуации пассажиров. Информации о пострадавших нет.

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