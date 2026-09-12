Путин уже определил, чего он хочет от Украины: Кушнер назвал главное препятствие на переговорах

Джаред Кушнер во время встречи с Владимиром Путиным / © Associated Press

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Один из американских переговорщиков по вопросу прекращения войны в Украине, зять президента США Джаред Кушнер, назвал вопрос о территориях самым сложным в переговорном процессе между Киевом и Москвой.

Об этом он заявил в ходе ежегодной встречи YES, его слова цитирует «Новости. Live».

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По словам Кушнера, именно в отношении территориального вопроса позиции Украины и России по-прежнему остаются принципиально разными. Он отметил, что российский президент Владимир Путин уже обозначил линию, к которой Москва хотела бы прийти, однако Украина не согласна отступать до неё.

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«Самым сложным вопросом по-прежнему остаётся территория», — заявил Кушнер.

Он пояснил, что дальнейшее развитие ситуации в значительной степени будет зависеть от событий непосредственно на поле боя, которые по-прежнему остаются динамичными.

«Я считаю, что это, очевидно, в определенной степени обусловлено тем, что происходит на поле боя, а ситуация там в этом плане довольно динамична. Я имею в виду, что развитие технологий и то, как изменилось поле боя, превзошли, на мой взгляд, ожидания обеих сторон», — сказал американский переговорщик.

Кушнер также отметил, что даже эксперты не могут достоверно предсказать, как именно будет развиваться ситуация. По его словам, на практике результаты могут существенно отличаться от предварительных прогнозов и планов.

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«Любой эксперт, с которым вы разговариваете, предложит вам массу идей, но никто и понятия не имеет, что произойдет на самом деле», — отметил он.

США готовят трехсторонние переговоры

Кушнер также сообщил, что американская сторона работает над организацией новой трехсторонней встречи с участием Украины, США и России.

По его словам, Вашингтон считает прямые переговоры с участием обеих сторон более продуктивными, чем так называемая «челночная дипломатия», когда посредники отдельно общаются с каждой из сторон.

Американский переговорщик рассказал, что во время последней поездки представители США обсуждали с российской стороной её видение ситуации и возможные уступки. По его словам, эти контакты дали Вашингтону «новые идеи», которые США надеются вынести на предстоящую трехстороннюю встречу.

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Кушнер заявил, что американская сторона видит желание попытаться завершить войну как со стороны Украины, так и со стороны России. В то же время, по его словам, стороны пока по-разному представляют себе, каким именно должен быть конечный результат.

США работают над гарантиями безопасности для Украины

Отдельно Кушнер рассказал о работе над будущей архитектурой безопасности и гарантиями для Украины. По его словам, за последние девять месяцев стороны значительно продвинулись в проработке этого вопроса.

Он назвал суверенитет, безопасность и процветание тремя составляющими того, что американская сторона считает «справедливым результатом» для Украины.

По словам Кушнера, в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби уже удалось разработать механизмы мониторинга и предотвращения конфликтов. Они могут быть применены после окончательного урегулирования вопроса о линии боевого столкновения или территориях.

Таким образом, стороны уже обсудили часть будущей системы безопасности, однако ключевым нерешенным вопросом остается именно территориальное урегулирование.

Кушнер: слова Путина ещё должны подтвердиться делами

Американский представитель также прокомментировал заявления Путина о готовности обсуждать пути прекращения войны.

Кушнер отметил, что российский лидер в настоящее время заявляет о желании найти путь к урегулированию, однако истинные намерения Москвы можно будет оценить только по её конкретным действиям.

«Есть разница между тем, когда кто-то говорит правильные вещи, и тем, когда он делает правильные вещи», — сказал Кушнер.

В то же время он подчеркнул, что сам факт готовности российской стороны обсуждать возможное урегулирование открывает возможность для переговорного процесса.

«Но если они даже не говорят о том, что стремятся к этому, то у вас нет ни малейшего шанса добиться нужного результата. По крайней мере, сейчас они говорят правильные вещи — а именно то, что хотят обсудить способ как-то это урегулировать», — пояснил он.

США хотят ускорить переговорный процесс

Кушнер заявил, что США стремятся добиться урегулирования как можно скорее. Он выразил надежду, что уже в течение ближайших нескольких недель стороны смогут объявить о следующих шагах в переговорном процессе.

По его словам, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, американский спецпредставитель Стив Виткофф и он сам настроены на поиск решения.

В то же время, по словам Кушнера, американцы также услышали от российской стороны о готовности Путина двигаться к завершению войны. Однако для дальнейшего продвижения, подчеркнул он, необходимо найти «правильную формулу».

Напомним, по словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, следующий раунд переговоров о мире в трехстороннем формате с участием Украины, США и России планируется провести в октябре 2026 года.

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