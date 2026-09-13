«Мясные штурмы» больше не работают: генерал рассказал, что пошло не так в наступлении России

Андрей Белецкий / © ТСН

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Российская армия не отказывается от планов полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, однако украинские командиры сомневаются, что захватчикам удастся реализовать этот замысел.

Об этом во время ежегодной конференции Yalta European Strategy (YES) рассказали украинские военные, которых цитирует BBC Украина.

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Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий отметил, что стратегической целью российской армии остается полный захват Донецкой и Луганской областей. По его словам, выход из войны без установления полного контроля над Донбассом создал бы для России очевидные репутационные риски.

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По информации украинской и западной разведок, военное руководство РФ рассчитывает завершить полную оккупацию этих двух украинских областей к середине апреля. В то же время, политическое руководство России допускает, что выполнение этой задачи может затянуться даже до начала 2027 года.

В то же время Белецкий считает такое развитие событий маловероятным.

«У Украины есть абсолютно все шансы удержать выгодные рубежи обороны, удержать так называемый пояс городов-крепостей, улучшить положение на некоторых участках Донецкого фронта. И, я думаю, в течение месяца мы эти улучшения продемонстрируем всему миру, и они будут бесспорны», — заявил бригадный генерал.

Он подчеркнул, что российская тактика мясных штурмов, предполагающая использование преимущества в количестве пехоты, больше не приносит ожидаемых результатов. Ранее такой подход позволял российским войскам добиваться определенных успехов, однако теперь он оборачивается значительными потерями. При этом, по словам офицера, Россия до сих пор не продемонстрировала другую эффективную тактику, которая могла бы заменить этот способ ведения наступления.

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Командир 1-го корпуса Нацгвардии Азов Денис Прокопенко считает результаты российского наступления ограниченными. По его словам, в течение лета российские войска смогли добиться лишь локальных тактических успехов, однако не выполнили поставленные перед ними стратегические задачи. Среди них, в частности, был план захвата Доброполья.

Прокопенко прогнозирует, что в конце сентября ситуация может измениться из-за ухудшения погодных условий. По его словам, российские войска могут отказаться от использования малых пехотных групп и снова попытаться совершать механизированные прорывы с привлечением тяжелой бронетехники.

Ранее сообщалось, что украинское командование планирует до конца текущего года заменить около 33 процентов солдат передовой инновационными наземными беспилотниками.

Мы ранее информировали, что командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что 300 тысяч мобилизованных не спасут Россию.

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