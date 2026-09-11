Туск отримав тривожний звіт від ЦРУ: Європу попередили про "різні сценарії" з боку Росії

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Сполучені Штати попередили європейських союзників про необхідність бути готовими до різного розвитку подій у найближчі місяці, пов’язаних із ризиками, що походять від Росії.

Таку заяву Дональд Туск зробив у Братиславі на зустрічі лідерів країн Центральної Європи та Ірландії, передають «Новини.Live».

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За його словами, йдеться не лише про ситуацію на російсько-українському фронті, а й про можливі загрози для східного флангу Європейського Союзу.

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Польський прем’єр наголосив, що він отримав детальний звіт безпосередньо від очільника ЦРУ.

«За останні години я отримав досить точний звіт безпосередньо від очільника ЦРУ щодо можливих подій у найближчі місяці. І, як я вже говорив та попереджав протягом багатьох місяців, варто очікувати різних сценаріїв», — заявив Туск.

Він наголосив, що підготуватися до такого розвитку подій мають не лише польські органи влади, а й уся Європа.

«І Польща, і вся Європа мають бути готові до різних сценаріїв, якщо йдеться про ситуацію не лише на російсько-українському фронті, а й на східному фланзі Європейського Союзу», — зазначив глава польського уряду.

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Польща заявила про нові російські провокації

Туск також розповів про інцидент, який стався вночі та, за його словами, був пов’язаний із можливою загрозою для одного з пунктів пропуску.

Польський прем’єр заявив, що завдяки співпраці польських та українських спецслужб вдалося уникнути прямої загрози.

«Сьогодні вночі завдяки співпраці наших і українських служб вдалося уникнути прямої загрози для одного з пунктів пропуску», — сказав Туск.

Він додав, що Польща фіксує ознаки того, що Росія може використовувати провокації проти прикордонної інфраструктури.

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За словами польського прем’єра, Росія вже вдавалася до «провокаційних атак» на пункти пропуску, зокрема в Молдові. Туск не виключив, що подібні дії можуть бути спрямовані й проти пунктів пропуску з Україною в інших європейських країнах.

Варшаву непокоять можливі диверсії

Туск окремо наголосив, що загроза для Польщі може виходити не лише від безпосередніх провокацій на кордоні. Серед можливих сценаріїв він назвав також внутрішній саботаж.

«Ми мусимо бути готовими до різних провокацій такого типу. Як я вже казав, зокрема й до внутрішнього саботажу, адже ми вже неодноразово ставали його жертвами», — сказав глава польського уряду.

Водночас Туск підкреслив, що Варшава не розглядає ситуацію як привід просити додаткової допомоги у Європейського Союзу.

«З мого боку це не прохання про допомогу. Це не так, що Польща потребує допомоги Європейського Союзу в цьому питанні», — заявив він.

Нагадаємо, раніше польський прем’єр-міністр Дональд Туск повідомляв про те, що у ніч проти 10 вересня спецслужбам Польщі та України вдалося запобігти невстановленій прямій загрозі на одному з пунктів пропуску на спільному кордоні. Варшава очікує нових російських провокацій на прикордонних переходах з Україною.

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