Новий дедлайн Кремля щодо Донбасу: Паліса розповів Віткоффу та Кушнеру про плани РФ

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Росія неодноразово переносила встановлені нею дедлайни щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області, однак досі не змогла досягти заявлених оперативних цілей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

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За його словами, нині між політичним керівництвом Росії та військовими є розбіжності щодо термінів, за які Москва планує захопити Донбас. Паліса зазначив, що росіяни вже 15 разів переносили дедлайни щодо виходу на кордони області.

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«Росіянам роками не вдається на Донеччині реалізувати жодного оперативного успіху. Вони вже 15 разів переносили дедлайни по виходу на кордони області», — написав Паліса.

Водночас, за його інформацією, політичне керівництво РФ прагне завершити захоплення Донбасу до кінця 2026 року. Російські військові, своєю чергою, просять перенести цей термін до 31 березня 2027 року.

Саме про плани Росії, а також причини, через які вони роками залишаються нереалізованими, Паліса та українське військово-політичне керівництво говорили зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

«Детально про плани ворога й причини, чому вони роками лишаються на папері, говорили вчора разом з керівником Офісу Президента, Головкомом, начальником ГУРу та командувачем Повітряних Сил із спецпосланцями Президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером», — зазначив Паліса.

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Він також наголосив на високій ціні російського просування на фронті. За словами представника ОП, за захоплення кожного квадратного кілометра російські війська платять значними втратами.

«За ті просування на фронті, які мають росіяни, вони платять велику ціну — сотні солдат вбитими та пораненими за квадратний кілометр», — заявив Паліса.

Окремою темою зустрічі стали російські повітряні атаки по Україні. Паліса повідомив про новий виклик — застосування Росією реактивних дронів.

За його словами, Україна вже працює над засобами протидії таким безпілотникам.

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«Новий виклик — реактивні дрони. І тут у росіян знову немає жодного власного технологічного прориву: ані конструкція, ані двигун не є їхніми розробками. Вони не розробили нічого — взяли готове в тих, хто їм це передав. І ми чудово знаємо, хто саме», — написав Паліса.

Він додав, що українські перехоплювачі вже перебувають у роботі.

«Перехоплювачі в роботі. Рішення будуть і ми захистимо наші міста», — наголосив представник Офісу президента.

Паліса також підкреслив важливість подальшої підтримки України з боку міжнародних партнерів.

«Нам ніколи не було легко. Ми навчилися воювати в умовах дефіциту і далі вистоїмо. Але обсяг допомоги партнерів прямо конвертується в збережені життя — і військових, і цивільних», — зазначив він.

За його словами, Україна та партнери мають продовжувати спільну роботу для протидії російській агресії.

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