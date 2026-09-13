Курс валют на неділю, 13 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют / © УНІАН

Реклама

НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 13 вересня. Перед вихідними долар втратив 9 коп. Євро зменшилося аж на 23 коп. Вартість злотого впала на 6 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Реклама

Курс долара

1 долар США — 44,55 грн

Курс євро

1 євро — 51,76 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,98 грн

Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 14 вересня. Після вихідних американський долар втратить лише 1 коп.

Реклама

Новини партнерів