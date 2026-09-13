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Курс валют на неділю, 13 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня, — тобто у п’ятницю.
НБУ встановив офіційний курс валют на неділю, 13 вересня. Перед вихідними долар втратив 9 коп. Євро зменшилося аж на 23 коп. Вартість злотого впала на 6 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,55 грн
Курс євро
1 євро — 51,76 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,98 грн
Нагадаємо, Нацбанк встановив курс валют на 14 вересня. Після вихідних американський долар втратить лише 1 коп.
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