Учені виявили зв’язок між сніданком і ризиком ранньої смерті

Сніданок — важливий прийом їжі

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На здоров’я людини впливає не тільки їжа, яку ми їмо. Відомо, що час прийому їжі також здатен впливати на функціонування нашого організму. Водночас стан нашого тіла також здатен визначати, коли ми відчуваємо почуття голоду.

Про це пише Science Alert.

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У новому дослідженні вчені вивчили дані 2945 дорослих. Вік учасників дослідження становив від 42 до 94 років на момент реєстрації, а інформацію про здоров’я збирали за допомогою додаткових анкет про їхнє здоров’я, спосіб життя і харчові звички.

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Статистика свідчить про те, що з віком добровольці, як правило, снідали та вечеряли пізніше, що збільшувало тривалість щоденного прийому їжі. Пізніший час вживання їжі був пов’язаний із погіршенням фізичного та психічного здоров’я.

Ще цікавішим виявилося те, що вчені виявили значущий зв’язок між більш пізнім сніданком і вищим ризиком смерті. Фактично, з кожною годиною затримки першого прийому їжі, ймовірність смерті протягом періоду дослідження збільшувалася на 8-11%.

За словами фахівця з харчування і співавтора дослідження Хасана Дашті з Гарвардської медичної школи, результати вказують на те, що зміни в режимі харчування літніх людей особливо під час сніданку можуть бути маркером загального стану здоров’я, який легко відстежити.

Зазначимо, дослідники не стверджують, що пізніший сніданок призведе до більш ранньої смерті або, що зміщення часу сніданку на кілька годин гарантує кілька додаткових років. Насправді припускається зворотний зв’язок: імовірно, у міру старіння кількість проблем зі здоров’ям збільшується, як і їхня тяжкість — унаслідок чого більш рання смерть стає більш вірогідною, що призводить до більш пізнього сніданку.

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