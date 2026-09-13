Дрон попал в дом, но не взорвался: РФ массированно атаковала Стрый на Львовщине

Удар по Стрию

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В воскресенье, 13 сентября, российские войска ударными дронами, во время массированной атаки на запад Украины, ударили по городу Стрый на Львовщине.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По его словам, в результате атаки в городе зафиксировали несколько попаданий и повреждений. Один из вражеских БпЛА попал в жилой дом, однако не взорвался. Жителей дома эвакуировали.

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«Также в результате удара повреждено здание вблизи одной из школ города. Пожар там не возник. Из соседнего дома эвакуировали 13 человек, в том числе одного ребенка. Еще в одном месте из-за падения беспилотника возникло возгорание в недействующем здании. Пожар уже был ликвидирован», — отметил председатель ОВА.

Погибших и травмированных в результате атаки нет.

Массированная атака по Украине 12-13 сентября

Ранее о последствиях атаки беспилотников сообщали в Стрыйском городском совете. Отмечалось, что есть ряд попаданий: многоквартирный дом возле объездной, хозяйственные и жилые здания возле вокзала, а также хозяйственное здание школы.

Напомним, что со вчера РФ массированно атакует западные и северные регионы ударными БПЛА. Следствием стали десятки прилетов во многих городах. Есть раненые. Все, что известно об атаках на западные области страны, читайте по ссылке.

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