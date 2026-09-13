Росіяни атакують Стрий: відомо про влучання у багатоквартирний будинок

Росіяни атакують Стрий дронами / © ТСН

Реклама

Російська атака на захід України триває — наразі під атакою місто Стрий Львівської області. У місті повідомляють про ймовірні влучання російських дронів.

Про це написали у Стрийській міській раді.

Реклама

У Стрию триває ворожа атака безпілотників: зафіксовано перші влучання

Стрийська міська громада опинилася під ударом ворожих дронів. У місті продовжує лунати тривога, а місцева влада повідомляє про перші наслідки ворожої атаки.

Реклама

За попередніми даними депутата Ігоря Зінкевича, у Стрию є влучання у багатоквартирний будинок. Попередньо, без пожежі.

У Стрийській міській раді закликають жителів негайно подбати про власну безпеку та дотримуватися правил інформаційної тиші:

«Стрияни! Атака безпілотників на Стрий триває. Попередньо вже є влучання. Просимо перейти в укриття, не знімати і не викладати відео».

Офіційні особи та екстрені служби закликають містян залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги і в жодному разі не публікувати у мережу кадри роботи протиповітряної оборони чи наслідків прильотів.

Реклама

Росіяни активно атакують Захід України

Нагадаємо, від вечора 12 вересня до ранку 13 вересня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 453 ударних та імітаційних безпілотники (типу Shahed, Гербера, «Пародія», S-8000 «Бандероль») з території РФ та тимчасово окупованого Криму.

Під основним прицілом ворога опинилися західні області країни. Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 405 БпЛА, зокрема 4 «Бандеролі». Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях і падіння уламків ще на 7.

Унаслідок обстрілів уранці вибухи пролунали в Івано-Франківську та Хмельницькому, де активно працювала ППО. Через падіння уламків безпілотника на території підприємства у Хмельницькому районі спалахнула пожежа. Ворожа атака триває: російські БпЛА досі фіксуються в повітряному просторі Київщини, Львівщини (зокрема в напрямку Стрия), Хмельниччини, Тернопільщини та Сумщини.

Новини партнерів